Remedio casero: este es el jugo natural rico en vitaminas y hierro que combate la anemia en un "tris"

Los problemas en el intestino delgado aumentan las probabilidades de padecer anemia, debido que no absorbe los nutrientes que el cuerpo requiere, según la información reseñada por la Clínica mayo.

En ese sentido, la falta de vitamina B12 y hierro son las dos causas más comunes por las cuales la persona padece de anemia, ya que, disminuye la producción de glóbulos rojos, lo cual puede desencadenar problemas graves en la médula ósea.

Sin embargo, el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de medicamentos que estimulan la producción de glóbulos rojos, pero también existen alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Por lo tanto, según la información reseñada en el portal web Tua Saúde, el jugo de fresa, berro con naranja contiene hierro, vitaminas, minerales y antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico, al tiempo que eleva el nivel de hemoglobina.

¿Cómo debes consumir el jugo?

Se sugiere que la persona consuma un vaso de jugo de fresa, naranja y berro en ayuna, durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

A su vez, es propicio acotar que el estilo alimenticio cotidiano debe ser rico en proteínas, frutas, verduras y hortalizas que fortalezca el sistema inmunológico.

Cabe destacar, que si la persona tiene deficiencia de glóbulos rojos constantemente debe asistir a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, si la persona desea mantenerse en buenas condiciones de salud debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debe realizarse un chequeo médico general durante el año.

