Listo en tres minutos: flan con solo cuatro ingredientes

Suscríbete a nuestros canales

El flan es uno de esos postres que nunca pasa de moda y siempre resulta una buena opción que se puede servir como parte de la merienda de los pequeños de la casa, después de la comida, e incluso, cuando llega visita a casa.

¿La razón? No solo lleva pocos ingredientes que, en su mayoría, se tienen en casa, sino también, porque es fácil y rápido de preparar.

Si estás pensando en realizar uno para tener en el hogar durante las próximas fiestas, te compartimos la receta publicada en la web Cuerpo Mente, un postre o merienda saludable que se puede consumir en cualquier momento y en cualquier época del año.

¿Qué se necesita para elaborar el flan?

Ingredientes

- Huevos (2)

- Estevia

- Leche desnatada o bebida vegetal al gusto (1 vaso)

- Esencia de vainilla (1/2 cucharada)

Preparación

1. Cascar los huevos y batir con la estevia hasta que quede bien integrada.

2. A continuación, verter la leche desnatada y 2 o 3 gotas de esencia de vainilla. Lee las indicaciones del fabricante ya que puede variar la dosis según la marca. Batir de nuevo hasta que obtengas una mezcla suave, homogénea y esponjosa; en principio bastará con un minuto para lograrla.

3. Verter la mezcla en un bol o recipiente apto para microondas, según la forma que quieras que tenga tu flan.

4. Calentar 2 minutos a máxima potencia. Si ves que no está hecho, déjalo un minuto más; el molde que hayas elegido y la potencia del microondas harán que el tiempo varíe, así que es mejor que estés pendiente para que te quede en su punto justo. Puedes desmoldarlo o dejarlo tal cual.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube