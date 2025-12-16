¿ICE redujo sus operativos antiinmigrantes? Así responde el DHS

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desmintió los rumores sobre una supuesta reducción en las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Tricia McLaughlin, subsecretaria asistente de Asuntos Públicos del DHS, aclaró que no existen modificaciones en las políticas migratorias vigentes. La funcionaria afirmó que ICE y la Patrulla Fronteriza continúan operando bajo las directrices actuales y que no hay ajustes que impliquen una pausa en las detenciones migratorias.

¿Qué rumores circulan sobre las tácticas de ICE?

En los últimos días, varios medios estadounidenses publicaron reportes que aseguraban que el DHS ajustaría sus tácticas migratorias. Estos rumores sugerían una supuesta reducción de las redadas masivas en lugares públicos.

Los reportes apuntaban a que ICE se enfocaría exclusivamente en inmigrantes indocumentados con condenas penales graves. Este supuesto cambio respondería a encuestas negativas sobre las operaciones del servicio, según Miami Diario.

¿Cómo responde el DHS a la supuesta reducción de operativos?

La subsecretaria asistente de Asuntos Públicos del DHS, desmintió las versiones que sugerían un supuesto cambio en la estrategia de detenciones de ICE. La funcionaria aclaró que no se han producido modificaciones en las políticas migratorias vigentes.

McLaughlin respondió directamente a una publicación, afirmando: "Si hubiera cambios operativos, lo oirías directamente de la boca del DHS". Esto niega cualquier orden interna que justifique una reorientación de la estrategia federal.

¿Qué estrategia mantiene el ICE?

La subsecretaria de Seguridad Nacional señaló que ICE y la Patrulla Fronteriza continúan operando bajo las directrices actuales del DHS. Las operaciones migratorias mantienen el mismo enfoque que en meses recientes.

McLaughlin recalcó que las acciones se han intensificado en distintos puntos del país, priorizando la aplicación de la ley. De esta forma, niega cualquier ajuste que implique una reducción o pausa en las detenciones de inmigrantes indocumentados.

¿Qué medidas migratorias recientes implementó el DHS?

Aunque negó cambios en la estrategia de detenciones, McLaughlin reconoció que el DHS ha implementado nuevas medidas en materia migratoria. Estas acciones se enfocan principalmente en el fortalecimiento de la seguridad y la eficiencia operativa del sistema.

Entre estas acciones se incluyen ajustes en los procesos de verificación de identidad y antecedentes, con el objetivo de cerrar vacíos que faciliten el fraude migratorio. El DHS reforzó también los mecanismos de cruce de información entre agencias.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube