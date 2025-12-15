SNAP publica las fechas de pago de enero 2026: aquí el calendario de distribución de fondos

Suscríbete a nuestros canales

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) retoma la distribución de sus cupones de alimentos en enero de 2026 tras una pausa en noviembre. Más de 40 millones de estadounidenses recibirán esta ayuda mensual económica.

La distribución de beneficios a través de la tarjeta EBT comienza el 1 de enero en varios estados como Alaska y Rhode Island. Los pagos varían por hogar, por hasta $994 dólares para una familia de cuatro personas.

¿Cómo funciona la distribución de beneficios SNAP?

El programa SNAP envía pagos conocidos como cupones de alimentos a través de transferencias a las tarjetas de beneficios EBT. Con este dinero, las familias de bajos ingresos o recursos pueden comprar alimentos de la canasta básica.

La compra se realiza en tiendas minoristas, mercados agrícolas o supermercados autorizados por el programa. Los fondos provienen del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y buscan garantizar seguridad alimentaria en hogares vulnerables.

¿Cuáles son las fechas de pago en enero de 2026?

La distribución de los cupones de SNAP inicia el 1 de enero de 2026 en varios estados, incluyendo Alaska, Dakota del Norte, Rhode Island, y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. La mayoría de los estados comienzan sus pagos entre el 1 y el 5 de enero.

Otros estados mantienen un calendario extendido. Por ejemplo, Florida y Texas distribuyen los beneficios del 1 al 28 de enero, mientras que en Puerto Rico se paga del 4 al 22 de enero.

Alabama: del 4 al 23 de enero 2026.

Alaska: 1 de enero 2026.

Arizona: del 1 al 13 de enero 2026.

Arkansas: del 4 al 13 de enero 2026.

California: del 1 al 10 de enero 2026.

Colorado: del 1 al 10 de enero 2026.

Connecticut: del 1 al 3 de enero 2026.

Delaware: del 2 al 23 de enero 2026.

Florida: del 1 al 28 de enero 2026.

Georgia: del 5 al 23 de enero 2026.

Hawái: del 3 al 5 de enero 2026.

Idaho: del 1 al 10 de enero 2026.

Illinois: del 1 al 10 de enero 2026.

Indiana: del 5 al 23 de enero 2026.

Iowa: del 1 al 10 de enero 2026.

Kansas: del 1 al 10 de enero 2026.

Kentucky: del 1 al 19 de enero 2026.

Luisiana: del 1 al 23 de enero 2026.

Maine: del 10 al 14 de enero 2026.

Maryland: del 4 al 23 de enero 2026.

Massachusetts: del 1 al 14 de enero 2026.

Michigan: del 3 al 21 de enero 2026.

Minnesota: del 4 al 13 de enero 2026.

Mississippi: del 4 al 21 de enero 2026.

Misuri: del 1 al 22 de enero 2026.

Montana: del 2 al 6 de enero 2026.

Nebraska: del 1 al 5 de enero 2026.

Nevada: del 1 al 10 de enero 2026.

Nueva Hampshire: 5 de enero 2026.

Nueva Jersey: del 1 al 5 de enero 2026.

Nuevo México: del 1 al 20 de enero 2026.

Nueva York: del 1 al 9 de enero 2026.

Carolina del Norte: del 3 al 21 de enero 2026.

Dakota del Norte: 1 de enero 2026.

Ohio: del 2 al 20 de enero 2026.

Oklahoma: del 1 al 10 de enero 2026.

Oregón: del 1 al 9 de enero 2026.

Pensilvania: 1-10 de enero 2026.

Rhode Island: 1 de enero 2026.

Carolina del Sur: del 1 al 10 de enero 2026.

Dakota del Sur: 10 de enero 2026.

Tennessee: del 1 al 20 de enero 2026.

Texas: del 1 al 28 de enero 2026.

Utah: 5, 11 y 15 de enero 2026.

Vermont: 1 de enero 2026.

Virginia: del 1 al 7 de enero 2026.

Washington: del 1 al 20 de enero 2026.

Virginia Occidental: del 1 al 9 de enero 2026.

Wisconsin: del 1 al 15 de enero 2026.

Wyoming: del 1 al 4 de enero 2026.

Guam: del 1 al 10 de enero 2026.

Puerto Rico: 4 al 22 de enero 2026.

Distrito de Columbia: del 1 al 10 de enero 2026.

Islas Vírgenes de los Estados Unidos: 1 de enero 2026.

¿Qué monto máximo reciben las familias en enero?

El monto que se transfiere a cada tarjeta EBT se asigna dependiendo del número de integrantes del hogar, ya que SNAP aumentó la cantidad distribuida a cada familia.

Una persona recibe $298 dólares, mientras un hogar de dos personas obtiene $546 dólares. El pago máximo para una familia de cuatro personas alcanza los $994 dólares, y se suman $218 dólares por cada persona adicional.

¿Cómo asignan las fechas de pago?

Cada estado se encarga de distribuir los beneficios a las familias asociadas a SNAP de forma independiente. Las fechas de distribución se asignan según criterios internos.

Estas asignaciones dependen del número de caso, el apellido o incluso el número de Seguro Social del beneficiario. El programa también realizó cambios recientes en las solicitudes y reglas para sus beneficiarios.

