SNAP cambia las reglas: prohibirán la compra de estos alimentos desde 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Virginia no podrán usar sus beneficios para comprar bebidas carbonatadas azucaradas o con endulzantes artificiales a partir del 1 de abril de 2026.

Esta medida une a Virginia a otros 17 estados en una iniciativa federal para promover hábitos alimenticios más saludables. El cambio busca fortalecer la nutrición de los hogares y proteger la salud de niños y adultos, restringiendo refrescos, diet sodas y bebidas energéticas carbonatadas.

¿Por qué Virginia restringe las bebidas azucaradas en SNAP?

Virginia decidió restringir el uso de los beneficios de SNAP para comprar bebidas carbonatadas azucaradas bajo la iniciativa Make America Healthy Again (MAHA). El objetivo principal es fortalecer la nutrición de los hogares y proteger la salud de niños y adultos.

La medida busca reducir la exposición a productos con alto contenido de azúcares y endulzantes artificiales. Esta es una estrategia para combatir la obesidad y enfermedades crónicas entre los beneficiarios en Virginia.

¿Qué tipo de bebidas serán prohibidas y cuáles no?

La restricción se aplica únicamente a las bebidas carbonatadas con azúcares añadidos o endulzantes artificiales. Esto incluye específicamente refrescos, diet sodas, zero sodas, pop y bebidas energéticas carbonatadas.

Otras bebidas azucaradas no carbonatadas como té helado, limonada, jugos, leche con chocolate y fórmulas infantiles seguirán siendo elegibles. El agua carbonatada simple o con sabor natural con menos de cinco gramos de azúcar no está restringida.

¿Cuál es la fecha límite para la entrada en vigor del cambio?

Los cambios en los beneficios de SNAP en Virginia estarán vigentes a partir del 1 de abril de 2026. Antes de esta fecha límite, el estado debe elaborar planes de comunicación para comercios y beneficiarios.

También debe implementar un plan de cumplimiento para minoristas. El USDA puede cancelar el proyecto si contradice los objetivos de SNAP, aunque Virginia podrá solicitar extensiones anuales.

¿Cómo se posiciona virginia en la iniciativa federal?

Virginia forma parte del grupo más reciente de estados, que suma un total de 18, con permiso para modificar la definición federal de "alimento para compra" bajo SNAP. Esta acción fortalece la iniciativa Laboratories of Innovation.

El gobernador Glenn Youngkin destacó la importancia de esta medida, señalando que refleja la apertura del USDA a la experimentación estatal. Los funcionarios federales buscan restaurar la misión principal de SNAP: la nutrición y la salud.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube