Controles fronterizos en EEUU: motivos del CBP para inspeccionar tu vehículo

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza mantiene controles específicos sobre los vehículos que ingresan o salen de Estados Unidos.

Dichas inspecciones forman parte de los mecanismos de seguridad fronteriza y buscan garantizar que cada auto cumpla con la normativa legal antes de autorizar su circulación, importación o exportación.

Cabe destacar que la revisión de autos no se realiza de forma aleatoria. El CBP actúa bajo lineamientos federales y acuerdos con países vecinos, como México y Canadá, con el fin de reducir delitos transnacionales. Entre los principales riesgos que se buscan evitar están el tráfico de vehículos robados y el uso de unidades sin respaldo legal.

Uno de los escenarios más comunes de inspección ocurre cuando el vehículo es alquilado. En estos casos, el conductor debe presentar documentación que confirme la autorización de la empresa arrendadora para cruzar la frontera. Sin este permiso, el cruce puede ser rechazado por las autoridades.

El CBP también revisa autos cuando pertenecen a un tercero o se transportan de manera prestada, para estos casos se exige una carta notariada que avale el uso del vehículo.

Además, existe un tercer motivo de inspección que aplica a las exportaciones definitivas, donde se deben cumplir requisitos más estrictos de identificación y registro.

Requisitos para exportación e importación de vehículos desde EEUU

Para exportar un vehículo usado, la agencia solicita la presentación física del auto junto con documentos clave, como el número de identificación vehicular. En cuanto a la importación, es obligatorio verificar que el modelo cumpla con las normas ambientales y de transporte vigentes en Estados Unidos.

Contar con la documentación adecuada, conocer el tipo de trámite que aplica y verificar si el vehículo cumple con las normas técnicas puede evitar sanciones, demoras o incluso el decomiso de la unidad.

