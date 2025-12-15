Nochevieja en EEUU: conoce los "lanzamientos" más destacados y curiosos que podrás disfrutar en 2025

Suscríbete a nuestros canales

En Estados Unidos (EEUU) el 31 de diciembre no tiene un significado único, es más bien global, es decir, como en el resto del mundo se considera el momento de dejar atrás el año viejo y recibir el nuevo con el deseo de un futuro mejor.

Una de sus características es que se celebra principalmente con fiestas, reuniones sociales y eventos públicos, a menudo más enfocados en la diversión y la celebración que en las cenas familiares formales.

Entre estos eventos, están los tradicionales más famosos, como el evento más icónico y televisado a nivel mundial, la Ball Drop.

Una bola de cristal gigante desciende por un poste en Times Square, Nueva York, durante los últimos 60 segundos del año. Cientos de miles de personas se reúnen para la cuenta regresiva.

Sin embargo, otras ciudades tienen sus propias “caídas” o “lanzamientos” de objetos simbólicos, como un cangrejo, un nacho gigante, o un pepinillo, añadiendo un toque local y bastante curioso a la cuenta regresiva que alcanza su clímax al llegar la medianoche.

Por esta razón te taremos un top 10 con los lanzamientos de nochevieja más curiosos y divertidos de EEUU, según la selección realizada por el portal de USA TODAY 10BEST.

Estas son las mejores y curiosas “caídas” de Nochevieja en EEUU

En el décimo lugar tenemos a:

Pickle Drop: se lleva a cabo en Mount Olive, en Carolina del Norte.

“Empieza a celebrar el año nuevo temprano viendo cómo un pepinillo luminoso cae en un tarro gigante a las 19:00 horas de Nochevieja”, señalan.

Los asistentes podrán disfrutar de música en directo, comida, fuegos artificiales y encurtidos gratis. El Pickle Drop 2025 dará inicio a las celebraciones del centenario de Mt. Olive Pickle en 2026.

En el noveno lugar se encuentra:

New Year's Eve Shrimp Drop: el cual se celebra en Amelia Island, en Florida.

Tomando en cuenta que, Amelia Island es un destino destacado para los amantes del marisco, y la anual Shrimp Drop es solo uno de los muchos eventos que celebran este legado.

En lugar de un baile típico, esta pintoresca isla de Florida invita a los visitantes a maravillarse con una vibrante gamba, que cae de su elevado perchero a medianoche mientras los fuegos artificiales explotan.

En el octavo lugar reseñan a:

New Year's Eve Beach Ball Drop: en Panama City Beach, en Florida.

En donde cada 31 de diciembre se cierran las calles de Pier Park y da comienzo a la fiesta de Año Nuevo.

El público está invitado ver caer dos pelotas de playa: una a las 20:00 EST para los madrugadores y la segunda a medianoche.

También hay música en directo, entretenimiento y fuegos artificiales.

En el séptimo lugar está:

The Great Pinecone Drop: el cual se lleva a cabo en Flagstaff, en Arizona.

El Hotel Weatherford de Flagstaff exhibe una piña metálica de pino de 70 libras y 6 pies de altura.

El evento tiene lugar al mediodía, a las 22:00 y a medianoche, y fue establecido en 1999 para celebrar el centenario del hotel.

En el sexto lugar se ubica:

PEEPS Chick Drop: celebrado en Bethlehem, Pensilvania.

En dónde se deja caer un enorme polluelo PEEPS iluminado de 400 libras en SteelStacks en Bethlehem, Pensilvania.

Desciende no a medianoche, sino a las 17:35 los días 30 y 31 de diciembre, y va acompañada de un espectáculo de fuegos artificiales.

Top cinco

Ludington's New Year’s Eve Ball Drop: en Ludington, Michigan.

Michigan abraza el espíritu navideño cada año con el Ball Drop de Nochevieja de Ludington, un evento que tiene lugar en la orilla este del lago Michigan.

Este festival invita tanto a los habitantes de Michigan como a los visitantes a relajarse y disfrutar de vino y cerveza artesanal local mientras se maravillan con los coloridos fuegos artificiales y un escenario con caída de bolas revestido con miles de luces intermitentes.

MoonPie Over Mobile: en Mobile, Alabama

Los asistentes se pueden dar un capricho con la tarta MoonPie más grande del mundo, disfrutar de un entretenimiento en vivo y luego observa cómo un MoonPie eléctrico de 600 libras desciende a medianoche.

The Possum Drop: en Tallapoosa, Georgia

Con la caída de una zarigüeya “real” y entretenimiento en vivo.

Cabe destacar que la zarigüeya utilizada en la caída, no se trata de un animal vivo, se trata de un ejemplar de taxidermia que falleció en un accidente de tráfico.

Esta fue descubierta por un taxidermista local y ahora se le conoce cariñosamente como Spencer.

Idaho Potato Drop: en Boise, Idaho.

Señalan que Idaho siempre estará ligado a la poderosa patata, así que no debe sorprender que Boise deje caer una patata luminosa a medianoche en Nochevieja.

Esta zarigüeya de peluche se encuentra dentro de una especie de bola o contenedor brillante que desciende a medianoche, imitando la famosa "Caída de la Bola" de Times Square.

Esta forma parte de una celebración anual que también incluye fuegos artificiales, música, actuaciones artísticas y eventos deportivos.

Pierogi Drop: Whiting, Indiana.

Aquí se deja caer un pierogi, plato nacional de Polonia, gigante a medianoche.

El pierogi desciende más de 15 metros hasta un caldero hirviendo, y el evento incluye música, fuegos artificiales y más en celebración del patrimonio de Europa del Este de la región.

