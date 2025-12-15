Revelan el vasto arsenal de una banda dedicada al narcotráfico: tres venezolanos detenidos

Suscríbete a nuestros canales

Tres hombres venezolanos resultaron detenidos tras un operativo policial, el cual concluyó con un funcionario herido.

Durante la operación policial, el Departamento Antidrogas OS7 de la policía chilena (Carabineros) allanó cerca de 20 viviendas, el sector de La Legua, comuna de San Joaquín.

La operación concluyó con la captura de 21 personas, presuntamente vinculadas con el tráfico de drogas.

Tres venezolanos entre los detenidos

Durante el procedimiento de la policía, un funcionario resultó herido tras recibir un disparo en una pierna. Según el último reporte de la institución, el agente se encuentra estable y fuera de riesgo vital.

Entre los aprehendidos hay 16 ciudadanos chilenos, tres venezolanos, un dominicano y un ecuatoriano. Uno de los sujetos es menor de edad.

En medio de la operación, los oficiales incautaron armamento, municiones, chalecos antibalas y dinero en efectivo. Además, las autoridades revelaron imágenes de un dron que era propiedad de los delincuentes.

También localizaron importantes cantidades de drogas, como pasta base, marihuana y ketamina.

El General Velasco indicó que el cargamento de sustancias incautado superaría los 30 kilos, publicó BioBioChile.

Incautan má de 30 kilogramos de drogas

Las unidades policiales realizan las investigaciones respectivas en el Laboratorio de Criminalística de Carabineros para determinar el origen de las armas incautadas.

El fiscal Guillermo Adasme explicó que el objetivo de la operación es “la intervención del tráfico barrial que se da en las diversas poblaciones de nuestro país y específicamente el día de hoy en Población La Legua”, declaró.

Reiteró que se realizó “la intervención de más de 20 domicilios” y la captura de “21 personas, entre ellos un menor de edad, todos con un fuerte armamento y unas cantidades importantes de drogas superiores o alrededor de 30 kilogramos”, añadió el persecutor.

El representante del Ministerio Público remarcó que el procedimiento se vio “opacado” por el tiroteo tras el cual resultó herido un oficial.

