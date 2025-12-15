Monedero Patria: ¿Cuáles subsidios se activan desde este lunes 15 y qué montos traen?

Suscríbete a nuestros canales

El monedero del Sistema Patria tiene programada la entrega de varios bonos especiales, así como la continuación de otros subsidios regulares desde este lunes 15 y hasta el próximo sábado 20 de diciembre de 2025.

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual, con la confirmación de la asignación a través de mensaje de texto (número corto 3532) y por la aplicación veMonedero.

¿Cuáles subsidios se activan desde este lunes 15 y qué montos traen?

Entre los bonos sociales cuya entrega está programada en las próximas horas, destacan los siguientes:

Ingreso Contra la Guerra Económica:

Trabajadores activos de la administración pública que reciben el cestaticket: cobrarán 120 dólares indexados, lo que equivale a aproximadamente Bs. 31.000,00 según la tasa del BCV.

Personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket: se le otorgará 112 dólares indexados, equivalente a aproximadamente Bs 28.900,00 según la tasa del BCV. Movimiento Social Somos Venezuela: Se estima un monto de 1.483,50 bolívares.

Estos pagos forman parte de las ayudas sociales que el Ejecutivo Nacional continúa entregando a través de la plataforma Patria.

¿No recibes los Bonos Patria? Pasos a seguir para activar las asignaciones

Si no está recibiendo los bonos sociales otorgados a través del Sistema Patria, existen varios pasos que debe seguir para verificar y reactivar su elegibilidad dentro de la plataforma.

Aquí tiene una guía sobre qué debe hacer:

1. Revise el Nivel de Verificación del Carnet de la Patria

Asegúrese de que su cuenta en el Sistema Patria tenga el nivel de verificación máximo.

Revise que su número telefónico esté afiliado a su cuenta bancaria y que su correo electrónico esté validado en Patria.

Cambie su contraseña y cree un PIN de seguridad en la plataforma.

2. Mantenga su perfil actualizado

El sistema prioriza a los usuarios cuya información está actualizada:

Rellene completamente todas las encuestas socioeconómicas disponibles en la sección "Perfil".

Mantenga actualizada la información de su núcleo familiar, especialmente si tiene hijos o personas a cargo.

Confirme que está registrado y activo en los programas sociales y misiones que le correspondan.

3. Revise la configuración de los bonos

Verifique que su perfil permita la recepción de bonos y subsidios:

Revise la sección "Laboral" y asegúrese de que su información (si es empleado activo, jubilado o pensionado) sea correcta.

En la sección "Perfil", active la opción para recibir estipendios o bonificaciones.

Dentro del menú principal, asegúrese de que el botón para recibir los beneficios esté activo.

4. Participe en el Censo del CLAP y Comunitarios

Aunque los bonos se asignan vía digital, la participación activa en procesos comunitarios puede influir:

Asegúrese de estar censado por el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) de su zona.

Participe en cualquier jornada o censo que realice el Poder Popular en su comunidad.

5. Lea los Mensajes del Sistema

Los bonos se anuncian y se confirman mediante mensajes de texto.

Esté atento al mensaje de texto que llega a través del número corto 3532. La asignación se notifica con un mensaje personalizado.

Revise constantemente la aplicación veMonedero para ver si la transferencia ha sido liberada.

