Monedero Patria: ¿Cuáles subsidios se activan desde este lunes 15 y qué montos traen?

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual.

Por Jheilyn Cermeño
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 07:45 am
El monedero del Sistema Patria tiene programada la entrega de varios bonos especiales, así como la continuación de otros subsidios regulares desde este lunes 15 y hasta el próximo sábado 20 de diciembre de 2025.

La entrega de los bonos se realizará de manera directa y gradual, con la confirmación de la asignación a través de mensaje de texto (número corto 3532) y por la aplicación veMonedero.

Entre los bonos sociales cuya entrega está programada en las próximas horas, destacan los siguientes:

Ingreso Contra la Guerra Económica:

    • Trabajadores activos de la administración pública que reciben el cestaticket: cobrarán 120 dólares indexados, lo que equivale a aproximadamente Bs. 31.000,00 según la tasa del BCV.

    • Personal jubilado de la administración pública que no recibe el cestaticket: se le otorgará 112 dólares indexados, equivalente a aproximadamente Bs 28.900,00 según la tasa del BCV.

  2. Movimiento Social Somos Venezuela:

    • Se estima un monto de 1.483,50 bolívares.

Estos pagos forman parte de las ayudas sociales que el Ejecutivo Nacional continúa entregando a través de la plataforma Patria.

¿No recibes los Bonos Patria? Pasos a seguir para activar las asignaciones

Si no está recibiendo los bonos sociales otorgados a través del Sistema Patria, existen varios pasos que debe seguir para verificar y reactivar su elegibilidad dentro de la plataforma.

Aquí tiene una guía sobre qué debe hacer:

1. Revise el Nivel de Verificación del Carnet de la Patria

Asegúrese de que su cuenta en el Sistema Patria tenga el nivel de verificación máximo.

  • Revise que su número telefónico esté afiliado a su cuenta bancaria y que su correo electrónico esté validado en Patria.

  • Cambie su contraseña y cree un PIN de seguridad en la plataforma.

2. Mantenga su perfil actualizado

El sistema prioriza a los usuarios cuya información está actualizada:

  •  Rellene completamente todas las encuestas socioeconómicas disponibles en la sección "Perfil".

  • Mantenga actualizada la información de su núcleo familiar, especialmente si tiene hijos o personas a cargo.

  • Confirme que está registrado y activo en los programas sociales y misiones que le correspondan.

3. Revise la configuración de los bonos

Verifique que su perfil permita la recepción de bonos y subsidios:

  • Revise la sección "Laboral" y asegúrese de que su información (si es empleado activo, jubilado o pensionado) sea correcta.

  • En la sección "Perfil", active la opción para recibir estipendios o bonificaciones.

  • Dentro del menú principal, asegúrese de que el botón para recibir los beneficios esté activo.

4. Participe en el Censo del CLAP y Comunitarios

Aunque los bonos se asignan vía digital, la participación activa en procesos comunitarios puede influir:

  • Asegúrese de estar censado por el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) de su zona.

  • Participe en cualquier jornada o censo que realice el Poder Popular en su comunidad.

5. Lea los Mensajes del Sistema

Los bonos se anuncian y se confirman mediante mensajes de texto.

  • Esté atento al mensaje de texto que llega a través del número corto 3532. La asignación se notifica con un mensaje personalizado.

  • Revise constantemente la aplicación veMonedero para ver si la transferencia ha sido liberada.

