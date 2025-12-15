Donación de sangre en Venezuela: conozca los requisitos y filtros claves que debe cumplir

Suscríbete a nuestros canales

Donar sangre es un acto sencillo y voluntario que tiene el poder de salvar la vida de pacientes que sufren enfermedades crónicas o que se encuentran en una emergencia médica.

A pesar de que existen pocas restricciones para quienes desean contribuir en Venezuela, hay algunas especificaciones que deben cumplirse al pie de la letra antes de iniciar el proceso.

Requisitos y filtros para ser donante

Una de las pocas limitaciones para los donantes es la edad: deben ser mayores de 18 años y menores de 65 años. Esta medida busca asegurar que la donación no sea perjudicial para la salud de la persona.

Además, todo donante debe pasar por dos filtros:

Primer filtro : ficha de información. Se deben aportar datos como edad, género y si se padece alguna enfermedad.

: ficha de información. Se deben aportar datos como edad, género y si se padece alguna enfermedad. Segundo filtro: prueba de sangre. Se verifica que no existan valores sanguíneos alterados.

Algunos especialistas insisten en la necesidad de ser totalmente honesto al llenar la ficha. Si la sangre resulta contaminada, no podrá utilizarse y se desperdiciarán los materiales médicos.

Consideraciones médicas importantes

Uno de los principales motivos que pueden impedir la donación es tener la hemoglobina baja. Los valores deben superar los 12 gramos por decilitro (g/dl) en mujeres y los 13 g/dl en hombres.

Otras situaciones a considerar son:

Las mujeres con sospecha de embarazo deben evitar donar.

Se puede donar si transcurrió más de un año desde la realización del tatuaje o la perforación más reciente. Esto debe informarse en la ficha inicial.

La sangre es necesaria a diario

Los hospitales venezolanos requieren transfusiones de sangre a diario para mantener con vida a los pacientes. Este recurso es crucial en situaciones como:

Pacientes gravemente heridos por accidentes o caídas.

Personas con sangrado digestivo que necesitan apoyo rápido.

Partos o cesáreas complicadas, y cirugías complejas.

En Venezuela, algunos hospitales exigen donantes como requisito para acceder a cirugías, como las oncológicas y traumatológicas. Aunque la sangre no siempre se use, esto garantiza la disponibilidad en el banco para cualquier emergencia.

Promover la donación altruista

Si la experiencia al donar es buena, una persona puede volver a hacerlo cada tres o cuatro meses.

Promover la donación altruista y desinteresada reduce la presión sobre el donante, lo que, contribuye a que sea más honesto sobre su estado de salud, ya que no está tratando de resolver una emergencia familiar.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube