Aclaratoria

Metro de Caracas alerta de estafa: sepa de qué trata

El objetivo del Metro de Caracas es evitar que rumores o publicaciones sin respaldo sigan propagándose.

Por Jessica Molero
Lunes, 15 de diciembre de 2025 a las 09:49 am
Metro de Caracas
Foto: Metro de Caracas

 

El Metro de Caracas emitió una aclaratoria pública para desmentir información falsa que ha circulado recientemente en redes sociales. 

Estos mensajes no oficiales generaron confusión entre los usuarios del sistema, por lo que la empresa consideró necesario fijar posición y reiterar cuál es la vía correcta para acceder a información confiable sobre sus operaciones y anuncios.

La institución insistió en que cualquier comunicado legítimo se difunde únicamente a través de sus plataformas oficiales. En especial, recomendó seguir su cuenta @metrodecaracas_ve, donde se publican avisos relacionados con el servicio, novedades operativas y comunicados institucionales. 

El Metro explicó que la difusión de noticias falsas puede generar expectativas erradas, especialmente en cuanto a puestos de trabajo con salarios incorrectos. 

La empresa precisó que, cuando existan procesos reales de contratación, estos serán informados de manera directa y transparente por sus canales oficiales, descartando cualquier publicación externa que no cuente con validación institucional.

 

Requisitos habituales en convocatorias formales del Metro de Caracas

Cuando el Metro de Caracas realiza llamados de personal, suele solicitar una documentación básica, entre la que se incluye:

  • Síntesis curricular con dirección de residencia actualizada.
  • Fotocopia legible de la cédula de identidad.

Finalmente, la empresa reiteró su invitación a mantenerse atentos a sus redes sociales oficiales para recibir información veraz y oportuna.

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
velocidad
Nueva York
Estados Unidos
Lunes 15 de Diciembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América