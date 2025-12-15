¡Pago por más de Bs 31.000! Estos son los trabajadores activos que reciben el bono en las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

La plataforma del Sistema Patria está próxima a liberar un pago especial por más de 31.000 bolívares en su monedero digital.

Este estipendio forma parte de las ayudas sociales que entrega el Ejecutivo Nacional durante el mes de diciembre como complemento del ingreso mínimo integral.

De acuerdo con el histórico de pagos del Sistema Patria, se espera la entrega del Ingreso por Guerra Económica.

Estos son los trabajadores activos que reciben el bono en las próximas horas

Se prevé que los trabajadores de la administración pública que reciben el cestaticket cobren el monto más alto.

El monto es de 120 dólares indexados o un aproximado de 31 mil bolívares.

Una vez que se libere el pago, los beneficiarios recibirán la confirmación de la asignación a través de dos canales: vía mensaje de texto, a través del número corto 3532, y mediante la aplicación veMonedero.

¿Qué se sabe del Ingreso de fin de año, diciembre 2025?

Por otra parte, los trabajadores activos de la administración pública están a la espera del pago del "Ingreso de fin de año" diciembre 2025, a través del Sistema Patria.

La asignación pasada, noviembre 2025, coincidió con el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica.

Sobre la fecha exacta del pago, ninguna autoridad lo ha especificado ni confirmado para este mes de diciembre, hasta el momento. Sin embargo, se espera que sea entregado próximamente.

El Sistema Patria es la plataforma digital del Carnet de la Patria. Un documento de identificación, creado por el Ejecutivo.

