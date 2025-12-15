Merienda nutritiva y económica: así puedes preparar unas exquisitas galletas a base de coco

Suscríbete a nuestros canales

Las galletas de coco y almendras son ideales para quienes desean deleitar su paladar con un sabor dulce, pero tropical al mismo tiempo, gracias al aporte de coco en la receta también podrán sentir una textura diferente al paladar.

En ese sentido, la receta original ha tenido varias modificaciones en función de quien la preparé, ya que hay quienes suelen agregarle más ingredientes para obtener un sabor único.

Paso a paso para preparar unas saludables galletas de coco

Ingredientes

500 g de harina de avena.

5 huevos.

250 g de mantequilla.

150 g de coco rallado.

200 ml de leche de almendras.

2 tazas de azúcar.

150 g de almendras.

1 cucharadita de polvo para hornear.

Preparación

Vierte la harina de avena, huevos, mantequilla y leche en un recipiente. Mezcla todos los ingredientes hasta que se integren en su totalidad.

Agrega el coco rallado, almendras, azúcar y polvo de hornear a la mezcla. Bate durante cinco minutos para que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

Separa la masa en pociones pequeñas y dale forma circular.

Agrega las galletas a un papel encerado y llévalas al horno por 20 minutos a 180º F.

Retira las galletas del horno, déjalas enfriar y consúmelas.

En definitiva, si deseas degustar un delicioso postre las galletas de coco y almendras son una excelente opción. Además, con pocos ingredientes obtienes excelentes resultados, es decir, suficiente unidades de galletas las cuales puedes compartir con tus seres queridos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube