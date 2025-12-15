Horóscopo del 15 de diciembre: Tienes que cuidar tu salud

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: El amor fluye en estos momentos gracias a un trígono positivo espectacular con el planeta Venus. Ofreciendo siempre seguridad, fuerza y confianza para disfrutar del amor en pareja. Para amar a otra persona es imperante amarse a uno mismo. Quizás esta sea la lección que quiere el Universo enseñarte. Debes buscar el desarrollo del amor propio y establecer una base emocional estable para luego disfrutar del amor.

TAURO: Continúan los cambios y ajustes para encontrar mejores resultados en todos los aspectos de tu vida. En esta oportunidad te está ayudando el planeta Urano, que con su energía te acelera el proceso y lo hace menos traumático. Tienes que abrirte a recibir y a realizar nuevas cosas para lograr un fluir más suave y tranquilo. Siempre hay cambios en nuestras vidas, pero estos deben de ejecutarse de la manera más fácil posible.

GÉMINIS: Tu intuición es muy buena y nunca debes dejarla a un lado. En esta oportunidad, tienes un sextil positivo con Neptuno. Estas energías facilitan la conexión con otras dimensiones y permite la comunicación con Ángeles, Arcángeles, Querubines y Serafines. También podrás tener contacto con tus seres queridos que ya no están con nosotros, pero que siguen ayudando en tu evolución espiritual. Conversa con ellos y establece una amistad.

CÁNCER: En estos momentos, existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente, mantendrás en tu mete por años.

LEO: Este es el momento ideal para avanzar con fuerzas y realizar todo lo que tenías estancado. Estás recibiendo ayuda a través de un trígono positivo excelente con el planeta Marte. No desperdicies esta apertura para lograr grandes pasos en el camino directo que te llevará a tus metas. Sigue creciendo con enfoque para que no te compliques en el futuro. Acelera todo lo que puedas para llegar a la gloria de manera más fácil.

VIRGO: Sentirás que todo es más liviano y se aceleran los procesos para alcanzar tus metas. Adicionalmente debes cuidar mucho la relación amorosa, porque tienes una cuadratura negativa con Venus. Se pueden ocasionar grandes conflictos y hasta podrías perder la pareja. Es conveniente estar calmado y evitar la violencia. Todo se descontrola y se complica más la situación después de acumulación de tensiones.

LIBRA: Tu alegría es desbordante y todo se inicia desde tu espíritu que siempre está lleno de gran fuerza y optimismo. Ahora mismo, tienes activo un sextil positivo con la Luna. Esta energía te ayuda aún más a mantenerte alegre y feliz. Eres la fuente de alegría para que tu entorno se llene de energía y puedan polarizar. Es un gran honor y beneficio para ti ser el faro de luz que guía a todos para alcanzar la gloria.

ESCORPIO: Estás conectado con las energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el futuro con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser.

SAGITARIO: Tienes que cuidar tu salud. Tienes en estos momentos una cuadratura con Saturno, muy negativa y fuerte. Debes prestarle más atención a las actividades que haces y trata de comer mejor. Hay que evitar los excesos de todo tipo. También es muy importante que evites algún accidente, caída, golpe o una fractura, o cualquier situación negativa en tu vida a nivel físico. Se precavido y alerta para evitar males mayores.

CAPRICORNIO: Ahora ves todo más fácil y puedes tomar una mejor decisión, para resolver qué camino tomará tu vida en los próximos meses. Tienes un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te ayuda a resolver tu futuro. Ya se quedarán atrás las dudas y volverás a tener más firmeza en tu proceder. Estás dejando atrás los años de incertidumbre para entrar en años llenos de luz y resplandor. Ahora eres otro ser, más sabio, con mayor evolución.

ACUARIO: Hoy estás bajo la influencia positiva de la Luna. Excelente momento para reflexionar a nivel de tus sentimientos y sería bueno verificar si en verdad quieres seguir dónde te encuentras en estos instantes. Posiblemente quieres cambiar tu vida desde otro punto de vista, más feliz, lleno de tranquilidad. Hay que definir lo que quieres de manera concreta en la vida y enfocarte y alinear las energías para lograr esa meta.

PISCIS: El amor se complica un poco, tienes una cuadratura con Venus y el cariño se aleja de tu vida. Las circunstancias son mucho más complicadas de lo normal y ahora entra en un proceso de abandono y debes dejarlo así, para centrar más la atención hacia tu vida y puedas mejorar los aspectos de salud que están pendientes en estos momentos. Cuídate y sigue adelante.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin