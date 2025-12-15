Mascarilla capilar: elimina el frizz con tres productos naturales ricos en vitaminas que siempre tienes en casa

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios hormonales también debilitan el cabello, ya que, todos los sistemas del organismo alteran sus funcionamiento de manera negativa, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo.

Asimismo, el uso constante de herramientas de calor es una de las causas más frecuentes por la cual el cabello se deshidrata y debilita, dado que, la cutícula se irrita, lo cual de no ser tratado a tiempo con los productos acordes puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

Por ende, existe un amplio abanico de tratamientos comerciales que hidratan el cabello decolorado, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla de aloe vera, aceite de coco y miel, todos los ingredientes contienen vitaminas que nutren el cabello.

¿Cómo aplicar la mascarilla natural?

Se sugiere que la persona aplique el tratamiento con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 30 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua. El proceso tiene que realizarlo mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cuero cabelludo.

En conclusión, para evitar la deshidratación del cabello y la caída del mismo la persona debe ejecutar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo, al tiempo que minimizar el uso de productos químicamente invasivos.

