Rejuvenecida: Así te verás si te realizas alguno de estos cortes de cabello

Las mujeres de edad avanzada deben buscar cortes de cabello con el que se sientan cómodas según las actividades que realizan, pero también, aquellos que las hagan lucir rejuvenecidas.

Un buen corte de pelo es una herramienta poderosa para rejuvenecer, ya que suaviza las facciones, añade volumen, crea movimiento y da un aire fresco y moderno, refiere la Inteligencia Artificial. Además, comparte que funciona como un lifting sin cirugía, especialmente con estilos como capas, bobs o flequillos abiertos, porque aportan luz y enmarcan el rostro.

¿Qué cortes de cabello ayudan a parecer más joven?

Según los expertos, los cortes de cabello para mujeres de más de 50 años deben ser versátiles y de carácter atemporal, pues no solo rejuvenecen el rostro, sino que suavizan las facciones y aportan movimiento al cabello.

Uno de ellos es el Bob texturizado, un clásico atemporal que resiste al paso de las tendencias y sigue siendo una elección confiable entre las mujeres mayores. “En el 2026 se lleva con textura natural, ligeramente capeado, permitiendo que las ondas o rizos naturales aporten volumen y movimiento, asegura Fran Galán, estilista y experto capilar de The Beauty Concept.

Otra opción que puede tomarse en cuenta combina capas largas con flequillo cortina con raya en medio. Este corte garantiza un look sofisticado y al mismo tiempo versátil que se recomienda especialmente para personas de cabellos finos, “aporta volumen, movimiento, textura y frescura, suavizando la frente y equilibrando las proporciones del rostro”.

Si tienes el cabello con ondas, puedes cortarlo a la altura del mentón o un poco más abajo. Este es un look perfecto para quienes desean algo natural y femenino. “Las ondas suaves añaden volumen y movimiento al cabello, creando efecto visual que puede suavizar las facciones del rostro y otorgar una apariencia más juvenil”.

En caso de que ya tengas canas, se recomienda una versión relaja y bohemia del bob boho. En la web Hola explican que, gracias a las ondas, los cabellos canosos quedan integrados en la melena, además, facilita el peinado.

También se puede realizar el corte shaggy, pues es un estilo desenfadado y juvenil con canas desiguales y con un aspecto ligeramente despeinado. Es un look ideal para las mujeres que buscan un look casual, pero con estilo.

