Horóscopo del 14 de diciembre: Dios te sigue abriendo caminos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: El Sol se conecta de manera positiva a través de un trígono espectacularmente bueno para ti. La vitalidad del Sol y las emociones de la Luna se unen para darte un equilibrio sostenido. Estas energías te permiten activar la regeneración total en todo tu cuerpo. Debes estar agradecido con Dios por las bondades y las bendiciones que recibes en estos momentos. Dios te bendiga.

TAURO: Estás atravesando momentos difíciles a nivel emocional y la angustia pesa sobre ti. La Luna transita por tu signo opuesto y su influencia no te brinda la paz que necesitas. La vida parece volverse más compleja cada día y es momento de reaccionar con determinación. Una vez más, eres libre de elegir tu camino, pero ahora debes liberarte de las cadenas emocionales más profundas para recuperar tu equilibrio emocional.

GÉMINIS: Guarda silencio y permite que el tiempo hable por ti. La prudencia es tu mejor aliada bajo la influencia desafiante de una oposición con Mercurio. Evita emitir juicios o tomar decisiones importantes por ahora. Todo lo que digas podría ser malinterpretado, generando tensiones innecesarias. Es preferible hacer una pausa, mantener la calma y postergar cualquier acción relevante.

CÁNCER: El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Existe un trígono positivo en estos momentos con el Nodo Norte. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. Hacer un alto y pensar cuál es el rumbo que está tomando tu vida. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria.

LEO: Después de tanto tiempo, vuelves a experimentar una recaída emocional. Estas emociones alteradas son el resultado de una cuadratura negativa con la Luna. Es momento de recuperar la calma. No puedes permitir que cualquier proceso del pasado te desestabilice; aferrarte a ello no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos para fortalecer tu interior y estabilizar tus sentimientos. También es fundamental trabajar el desapego.

VIRGO: Tienes que cuidarte de tener reacciones violentas. Mucho cuidado con agredir a otras personas o discutir de manera muy agresiva. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con el planeta Marte. Debes hacer un esfuerzo y mantenerte despierto para no caer en esa situación tan peligrosa. Debes estar muy alerta y buscar siempre el control para mantener la paz y el equilibrio de tus emociones.

LIBRA: Tienes un trígono con Plutón muy favorable que te permite avanzar en grandes transformaciones y esos cambios son para tu beneficio. Debes colaborar y ser más flexible para soportar el proceso de adaptación a tu nueva vida. Es mejor no hacer resistencia. Si frenas este proceso será nefasto para ti, porque de igual manera se hará, por las buenas o por las malas. Es una gran prueba y tendrás que tomar una decisión.

ESCORPIO: La mágica y enigmática Luna está pasando por tu signo astrológico y recuerda que ella es tu planeta regente. Te sientes muy bien de ánimo y con ganas de seguir avanzando con el amor de la familia para que todo siga en equilibrio y tu vida este más calmada con fuerza para seguir produciendo grandes beneficios económicos. Si tu estás en equilibrio con tu ser interno, estás mejor con el dinero. Están siempre unidos.

SAGITARIO: Excelente momento para ti a nivel espiritual. Tu elevación es muy grande y ya sientes los beneficios de tu evolución. Para esto, te ha ayudado el planeta Plutón con un sextil positivo. Ahora la comunicación con otras dimensiones es más efectiva y puedes comunicarte con Dios de una manera más directa. Sigue tu intuición y no permitas que nadie corte esta energía. Eres un ser muy especial.

CAPRICORNIO: Hoy gozas de excelentes energías a nivel emocional. La gran Luna te está bendiciendo con un sextil positivo maravilloso. Todo se inicia con muy buen pie y estará todo superior. Después de mucho tiempo, las cosas están marchando de la mejor manera. Todo tiene su proceso y su tiempo de ejecución. Ahora se inicia un nuevo camino más estable donde estarás en optimo nivel con más paz en tu alma.

ACUARIO: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas, para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

PISCIS: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo, también trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y lograr un dinero extra que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

