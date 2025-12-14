Sin pasar por el quirófano: tratamientos para eliminar la papada

Suscríbete a nuestros canales

La papada es un problema estético común tanto en hombres como en mujeres, el cual es causado por la acumulación de grasa, flacidez, envejecimiento o genética, aunque los hombres pueden presentarla de forma más notoria debido a la estructura de la mandíbula o el descolgamiento del músculo platisma, refiere la Inteligencia Artificial.

Quienes tienen una papada muy pronunciada suelen incomodarse, pero afortunadamente existen opciones para tratarla como adoptar hábitos saludables, medicina estética o cirugía.

¿Por qué sale la papada?

Según los expertos, la causa más frecuente es el exceso de grasa submental, es decir, la grasa que se encuentra debajo de la piel y por encima del llamado músculo platisma.

Por otra parte, “la mayoría de las veces, una papada es el resultado de tener obesidad o incluso de un ligero sobrepeso”. La genética también juega un papel importante en este problema estético, y esto es gracias a que “algunas personas terminan con una línea de la mandíbula más marcada o suave por factores hereditarios. “Incluso las personas delgadas pueden tener una papada debido a la falta de densidad muscular, lo que resulta en una mayor composición de grasa corporal”, explican exertos en WebMD.

También suele aparecer durante la perimenopausia o menopausia debido a los cambios hormonales: “La bajada de estrógenos va a generar un mayor acúmulo de grasa y que disminuyen las fibras de colágeno y elastina, la dermis se haga más fina y hay mayor predisposición a tener flacidez a nivel cutáneo en la zona”, explica la cirujana maxilofacial, Laura Bermejo.

¡Dile adiós!

Tratar la papada sin pasar por el quirófano es posible, por ejemplo, se puede realizar una técnica ambulatoria conocida como Endoláser, la cual es mínimamente invasiva al utilizar una cánula muy fina con fibra láser que se introduce bajo la piel para fundir la grasa localizada de la zona de la papada y la mandíbula.

Otra opción que presenta la web Hola es la criolipolisis, también es una técnica no invasiva que destruye los adipocitos mediante frío controlado. “La grasa es más sensible al frío que otros tejidos, por eso se reduce de forma selectiva”, asegura la doctora María Vicente, cirujana y médico estético.

De igual manera, puede aplicarse ultrasonidos microfocalizados, radiofrecuencia con microagujas, radiofrecuencia fraccionada con microagujas y liposucción; este último procedimiento está indicado en los casos dónde existe un cúmulo evidente de grasa en la zona submental y el resto de tratamientos no han funcionado, “es la que mayor resultado da para eliminar la grasa de la papada”, asegura la doctora Bermejo.

