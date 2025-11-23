Reconocida marca cosmética alemana da sus consejos para eliminar la papada: ejercicios para hacer en casa

Suscríbete a nuestros canales

La papada o doble mentón hace referencia a un cuello con volumen excesivo debajo del mentón y la mandíbula. Suele aparecer con el pasar de los años, cuando la piel del cuerpo se va tornando flácida, y por efecto de la gravedad, cae.

A la hora de hacer ejercicios nos centramos en tonificar diferentes partes de nuestro cuerpo para lucir en forma. Pero es muy poco probable que nos concentremos en los músculos de la papada, que, en muchas personas, es un gran problema porque se presenta doble.

Esta doble papada en el cuello suele aparecer cuando nuestro cuerpo no está en forma, tiene acumulación de grasa, con las perdidas repentinas de peso o por la edad.

Para evitar ese cuello flácido les explicamos estos cuatro ejercicios con los que podrás disminuirla y hasta evitar que aparezca, según las recomendaciones de la marca cosmética alemana Nivea.

Foto: Freepik

Ejercicios para un cuello esbelto

Músculos

Tensa los músculos del cuello con la boca cerrada y los dientes apretados, asegurándote de tensar toda el área. Las orejas y cejas también se tensarán, aunque no lo hagas conscientemente. Repite este movimiento 10 veces.

Vocales

Estas letras son mágicas para ejercitar la papada. Colócate frente al espejo y pronuncia una vocal por vez de la manera más exagerada que puedas manteniendo la pronunciación.

Estiramiento de cuello

Otro ejercicio ideal para ejercitar toda la zona de la papada es, estando sentado con la espalda erguida, estira el cuello hacia arriba hasta que veas el techo. Asegúrate de mantener la boca cerrada. Sentirás cómo se estira toda la zona del cuello. Comienza haciéndolo suave para que no te genere dolores cervicales.

Chicle

Masticar chicle es uno de los ejercicios que podrás hacer en todo momento, situación y delante de cualquier persona sin siquiera que noten que te estás ejercitando. Los movimientos que realiza la mandíbula al masticar ejercitarán toda el área fortaleciendo los músculos y evitando la flacidez de la piel. Cerciórate de que sea un chicle sin azúcar.

