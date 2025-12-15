Predicciones de la semana del 15 al 21 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: El amor esta semana se encuentra en un punto afectuoso gracias a un trígono espectacular con el planeta Venus. Esta configuración celestial te está dotando de una inmensa seguridad, fuerza y confianza, esenciales para disfrutar plenamente de la relación en pareja. Sin embargo, el cosmos te invita a recordar una verdad fundamental para poder amar verdaderamente a otra persona, es imperante amarse primero a uno mismo. Debes enfocar tus energías en establecer una base emocional robusta para recibir y compartir el afecto profundo y duradero que mereces. ¡Amate!

TAURO: Los cambios y ajustes continúan su marcha durante toda la semana para que puedas alcanzar resultados superiores en cada esfera de tu vida. En este periodo transformador, cuentas con el apoyo dinámico del planeta Urano, cuya energía poderosa se encarga de acelerar este proceso y hacerlo notablemente más suave. Es fundamental que te abras a recibir nuevas oportunidades y que te atrevas a ejecutar acciones innovadoras para lograr un fluir existencial más sereno. La clave para este tránsito reside en permitir que estos movimientos se ejecuten con la mayor confianza. ¡Avanza!

GÉMINIS: En esta semana estás viviendo un momento astrológico muy especial, estás beneficiado por un sextil positivo con Neptuno, el planeta que rige lo intangible y lo místico. Tu intuición es una herramienta poderosísima que nunca debes subestimar ni relegar. Estas poderosas energías cósmicas están facilitando una conexión profunda con otras dimensiones, abriendo un portal que permite la comunicación fluida con Guías, Ángeles, Arcángeles, Querubines y Serafines. Adicionalmente, tendrás la maravillosa oportunidad de restablecer contacto y percibir la presencia de tus seres queridos. ¡Conéctate!

CÁNCER: Semana maravillosa donde te envuelve la energía armónica de un trígono con la Luna. Esta influencia astral especial favorece la conexión y el compartir más íntimo y profundo con tu pareja. Es el momento ideal para que busques intencionalmente crear una atmósfera colmada de profundo amor, pasión y seducción memorable. Ahora tienes la capacidad de disfrutar de la vida y el afecto en su máximo esplendor. Aprovecha cada instante estos recuerdos llenos de plenitud y alegría que se grabarán en tu mente y corazón por muchos años. El agradecimiento a Dios debe ser infinito para retribuir las energías. ¡Disfruta!

LEO: Esta semana estarás recibiendo un impulso formidable gracias a un trígono excelente con el planeta Marte, la fuente de la energía y la acción. Este es el momento cumbre para que avances con determinación y finalices todo aquello que habías mantenido estancado. Acelera cada proceso que puedas, la valentía y la velocidad de ejecución te permitirán alcanzar la gloria y el éxito deseado de una manera más fluida y expedita. No debes desperdiciar esta significativa apertura astral, utilízala para dar grandes zancadas en el camino directo que te conducirá a la materialización de tus metas más ambiciosas. ¡Muévete!

VIRGO: Es imperativo que prestes especial atención a tu vida amorosa, estás bajo la influencia tensa de una cuadratura negativa con Venus. Esta configuración astral semanal podría propiciar grandes conflictos e inestabilidad, poniendo en riesgo incluso la continuidad de la relación. Es vital que mantengas la calma, cultives la paciencia y evites cualquier tipo de reacción violenta o impulsiva. Recuerda que las situaciones se descontrolan y complican al acumular tensiones. Busca liberar el estrés de manera constructiva antes que afecte tus vínculos más importantes contigo mismo. ¡Suéltate!

LIBRA: En el transcurrir la semana, contarás con un sextil positivo con la Luna, una energía que potencia aún más tu estado de felicidad y bienestar emocional. Tu alegría es desbordante y contagiosa y esta cualidad emana directamente de tu espíritu, el cual se mantiene perennemente lleno de gran optimismo y equilibrio. Es un gran honor y un inmenso beneficio kármico para ti ser ese faro de luz constante que ilumina y guía a otros en su camino hacia la gloria y el éxito. Comprende que eres la fuente esencial que necesita tu entorno para recargarse de energía y armonía. ¡Propágate!

ESCORPIO: Ahora en esta semana es crucial definir con honestidad lo que deseas manifestar y construir paso a paso, creando un plan de vida coherente alineado con una visión más profunda y auténtica del ser. Estás íntimamente conectado con las poderosas energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación kármica que te impulsa con una claridad hacia la realización de tu propósito. Este tránsito astrológico es fundamental y te brinda la oportunidad excepcional de enfocar todas tus fuerzas en tus metas trascendentales y proyectarte hacia el futuro con determinación. ¡Enfócate!

SAGITARIO: Es un periodo semanal para poner toda la atención a la salud. Actualmente estás bajo la influencia restrictiva de una cuadratura con Saturno, lo cual exige disciplina. Es imperativo que seas más consciente de las actividades físicas que realizas y que revises y mejores tus hábitos alimenticios. La moderación es la clave y debes evitar rigurosamente los excesos de cualquier tipo. Adicionalmente, es sumamente importante que extremes las precauciones para evitar accidentes, caídas, golpes o incluso, una posible fractura. Sé precavido, mantente alerta y actúa con total responsabilidad. ¡Actívate!

CAPRICORNIO: En esta semana, la vida se presenta con una claridad mental renovada, facilitando que tomes decisiones trascendentales que definirán el rumbo de tu vida en los próximos meses. Cuentas con la asistencia poderosa de un sextil positivo con el Nodo Norte, una configuración kármica que despeja tu camino y te asiste directamente en la construcción de tu futuro. Las dudas e incertidumbres han quedado definitivamente atrás y recuperarás una firmeza inquebrantable en cada uno de tus procedimientos y acciones. Ahora eres un ser más sabio, con una evolución superior.

ACUARIO: Te encuentras bajo la influencia positiva de la Luna, lo que establece un excelente momento para la introspección profunda a nivel de tus sentimientos. Sería muy beneficioso verificar esta semana de manera honesta si realmente deseas continuar en el punto emocional y existencial en el que te encuentras. Es posible que tu alma anhele cambiar tu vida para alcanzar una perspectiva más feliz y llena de profunda tranquilidad. Es indispensable que definas de manera clara y concreta cuáles son tus verdaderos deseos y metas. Ahora debes alinear tus acciones y pensamientos para manifestar. ¡Visualízate!

PISCIS: En el ámbito del amor, las cosas se complican ligeramente ya que estás experimentando una cuadratura tensa con Venus, lo que puede hacer que el amor se sienta temporalmente más distante de tu vida. Las circunstancias se perciben mucho más desafiantes de lo habitual y en lugar de forzar una situación, es sabio entrar en un proceso de pausa y desapego momentáneo. Debes permitir que esta situación se resuelva por sí misma, sin intervención activa. Invierte en ti mismo, este enfoque introspectivo te fortalecerá, asegurando que te cuides profundamente y sigas adelante. ¡Renuévate!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

