Seleccionar una planta aromática para ambientar, cocinar o incluso meditar no siempre resulta una tarea sencilla, pues existen muchas opciones.

Estas son especias valoradas por sus múltiples beneficios que van mucho más allá de la gastronomía y la cosmética, pues tienen grandes aportes a la salud.

Una de estas plantas es el romero, también conocida como Salvia rosmarinus, perteneciente a la familia Lamiaceae, originaria de la región mediterránea.

¿Cómo se usa esta planta aromática?

Esta es una planta de uso común en muchos hogares, sobre todo, en la cocina, pero también se le atribuyen propiedades que ayudan cuidar y fortalecer el cabello. Además, posee propiedades estimulantes, aperitivas y digestivas.

No obstante, no son los únicos beneficios que tienen para cuidar la salud, pues también se considera que posee un gran poder antibacteriano.

Sus usos más habituales son en platos para sazonarlos y darles un toque de sabor muy agradable; en infusiones para cuidar la salud digestiva y relajar el sistema nervioso; además, en forma de aceite, orientado al uso terapéutico y aromático.

En otras palabras, esta planta se puede utilizar como agente natural para combatir infecciones bacterianas y fúngicas, tanto internas como externas; es decir, utilizar a manera de compresas, en ungüentos, o infusiones.

Beneficios

El romero es un excelente remedio natural. Su agua ayuda a aliviar inflamaciones en las articulaciones, estómago e incluso la tendinitis. También puede ayudar a aliviar el dolor asociado a la artritis, fibromialgia y el síndrome del intestino irritable.

Por otra parte, favorece la circulación, actuando como un potente antioxidante y antinflamatorio que ayuda a fortalecer el corazón y mejorar la circulación sanguínea.

Además, fortalece la memoria, mejora la función cognitiva, previene el Alzheimer y hace que el cerebro se oxigene mejor; esto gracias a compuestos como el 1,8-cineol, que aumente la acetilcolina, un neurotransmisor esencial para el cerebro, refiere la Inteligencia Artificial.

De igual manera, su uso como remedio natural purifica el hígado, controla la diabetes y, gracias a su contenido en aceite esencial ofrece una acción tónica y estimulante sobre el sistema nervioso y circulatorio. Incluso, entre sus poderes medicinales se encuentra la capacidad de combatir algunas bacterias e infecciones.

