Horóscopo del 2 de febrero: Hay que escuchar lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio

ARIES: Quirón te quiere enseñar donde están tus fallas para que las puedas corregir de una manera fácil y sencilla. Presta atención a las señales de la vida para que rectifiques y puedas de manera inmediata resolver sin perder tiempo, y así buscar excelentes caminos llenos de luz. Debes abrirte a recibir información por diferentes canales de comunicación. Hay que escuchar lo que te dice el entorno y reflexionar en silencio.

TAURO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

GÉMINIS: Tu situación sentimental se empieza a estabilizar. Venus, el planeta del amor te está ayudando con un trígono positivo espectacular. Ahora estás con más energías seductoras y con grandes posibilidades de concretar una relación amorosa estable. Todo está a tu favor y ahora lo que queda es disfrutar de la velada y de la entrega de tu corazón a cupido para que todo pueda fluir de manera fácil.

CÁNCER: Tienes un trígono positivo con Saturno ayudándote mucho a consolidar los proyectos que estabas ejecutando y ahora empiezan a dar sus frutos. Es el momento espectacular para seguir adelante de la mejor manera, con resultados concretos y beneficiosos para toda tu familia. Tienes que avanzar, porque tienes todos los caminos abiertos y sin obstáculos.

LEO: Por favor, es muy importante que guardes silencio y puedas evitar algunos problemas. Te encuentras en estos momentos bajo las influencias negativas de una oposición con el planeta Mercurio. La situación podría salirse de control. No hables mal de los demás y deja el chisme. No es una buena actitud para ti estar por allí hablando de más. Es importante callar y no meterse donde nadie le ha llamado. Tu honor está a prueba.

VIRGO: Lamentablemente está activa una oposición con Saturno. Tu vida corre peligro y tienes que buscar la manera de evitar algún accidente doméstico. Presta atención para que no tengas alguna caída, torcedura, fractura, golpe. Tienes que suspender cualquier actividad que ponga en peligro tu integridad física. Es importante cuidar el cuerpo, mantenerse estable, seguro y feliz. El peligro está presente y debes estar alerta.

LIBRA: Después de mucho tiempo te sientes seguro y estable gracias a un trígono con venus. En gran parte, es por tu madurez que ahora se ve reflejada en tus acciones. Ya pudiste comprender que la mayor estabilidad está en la familia. Hay que celebrar que tu despertar se ha manifestado de manera definitiva. Te felicitamos al ver que has progresado y que incluso pudieras mejorar aún más.

ESCORPIO: Es el momento de guardar silencio y no meterse en problemas hablando de más o entrando en chismes que no dejan ningún beneficio. Debes estar alerta y no difamar a nadie para evitar males mayores innecesarios. Estás bajo las energías negativas de una cuadratura con Mercurio. Las comunicaciones están muy complicadas y es mejor no emitir opciones que después te lleven a conflictos. Es mejor escuchar que expresar tu sentir.

SAGITARIO: Abre tus brazos para recibir la energía positiva de un sextil con Venus que genera abundancia. No permitas que el miedo detenga tu evolución; por el contrario, salta con confianza hacia lo desconocido sabiendo que el éxito es tu destino natural. Mantén tu espíritu elevado y tu corazón agradecido, porque cuando te alineas con el amor universal, los milagros dejan de ser una posibilidad para convertirse en realidad.

CAPRICORNIO: Te encuentras bajo la influencia renovadora de un trígono con Urano, confía en que estos saltos cuánticos, aunque audaces, te conducen hacia la estabilidad genuina y el éxito que tanto has trabajado por construir. notarás cómo los obstáculos que antes parecían insalvables comienzan a disolverse bajo una nueva luz de claridad y propósito.

ACUARIO: El amor se hace presente en tu vida. En estos momentos sería muy interesante que realizaras alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus es el planeta del amor y está pasando por tu signo astrológico activando esa poderosa energía. También estás conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. El Sol te hace brillar y Venus te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

PISCIS: Siguen los cambios y te estás acostumbrando a los procesos que vives ahora. El planeta Urano te está ayudando a llevar esas transformaciones de manera acelerada a través de un sextil positivo que te abre caminos. Hay que facilitar estas energías y aprovecharla al máximo. No te niegues a los nuevos caminos que se presentan. Si lo haces, será más difícil para ti. Es mejor que aceptes y sueltes para que puedas avanzar.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

