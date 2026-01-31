Salva tu ropa: tres soluciones caseras para eliminar las manchas de tinta

Suscríbete a nuestros canales

Si tuviste un accidente con tu bolígrafo y se te manchó la ropa de tinta, no te preocupes, pues, aunque pueden dejar marcas difíciles de borrar, existen soluciones caseras y económicas que te ayudarán a recuperar esa prenda.

En tal sentido, no te deshagas de estas prendas, actúa lo más pronto posible y consigue devolverle la vida a tu ropa.

¿Es posible quitar las manchas de tinta de la ropa?

Por su puesto que sí, pero tal como indicamos, es clave actuar lo más pronto posible para evitar que la tinta penetre profundamente las fibras de la tela. Lo ideal es que en cuanto ocurra el accidente coloques un paño absorbente debajo de la mancha para evitar que se extienda, y luego aplicar con pequeños toques algún producto para desmanchar, refiere la Inteligencia Artificial.

Adiós manchas

Entre los productos que se pueden utilizar para eliminar las manchas de tinta que caen en la ropa se recomiendan:

1. Alcohol isopropílico. El alcohol penetra rápidamente en la tela y comienza a disolver la tinta. Coloca papel absorbente en la parte interna de la pieza. Humedece un paño con alcohol y frota suavemente por el otro lado. Ve reemplazando el papel o servilleta de abajo a medida que absorba la tinta.

2. Limón. Empapa la zona de la mancha con jugo de limón. Déjalo actuar, enjuaga con abundante agua y lava normalmente con agua y jabón. El limón hace milagros en las prendas blancas.

3. Laca para el cabello. Rocía la marcade tinta con laca para el cabello que contenga alcohol. Permite que trabaje por unos minutos y luego frota suavemente con un paño húmedo.

