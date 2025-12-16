Trucos para que tu ropa se vea como nueva: elimina manchas y devuelve el color

Suscríbete a nuestros canales

Conseguir que tu ropa luzca siempre como nueva parece imposible, sobre todo cuando se usa con frecuencia, pues tras cada lavada comienzan a perder color y en ocasiones las manchas que ocurren accidentalmente no se logran eliminar en su totalidad. Pero te equivocas, esta es una tarea que con un poquito de esfuerzo y constancia se puede lograr.

¿Cómo conseguir que la ropa luzca como nueva?

Entre las principales recomendaciones de los expertos para que la ropa siempre luzca como nueva está lavarla al revés con agua fría y detergente líquido, usar vinagre blanco en lugar de suavizante para revivir los colores y eliminar olores. También se puede usar bicarbonato con limón y agua oxigenada para tratar las manchas y realzar el color blanco de las prendas de vestir.

Otra sugerencia es evitar el uso de la secadora y colocar a secar siempre a la sombra.

Como en la tintorería

Estos trucos son familiares para los empleados de las tintorerías, pero no te contarán para que te veas en la obligación de seguir llevando tu ropa a esos centros.

1. Si tu prenda de vestir de color negro comienza a perder el tono y se torna blanca, vierte en un recipiente cerveza, una cucharada de sal, vinagre blanco y agua tibia y mezcla bien y mete la ropa y déjala en remojo durante 30 minutos, frótalas con cuidado y volverán a brillar como nuevas.

2. Cuando la ropa blanca se torna amarilla, exprime en un recipiente crema de dientes, agrega sal, detergente y agua tibia, y luego coloca tu ropa en remojo durante 10 minutos, frótalas con cuidado y lava como de costumbre y verás como lo amarillo desaparece.

3. En caso de que la ropa tenga mojo, coloca crema de dientes en un recipiente, detergente, sal y vinagre blanco, diluye con agua y coloca a remojar las prendas afectadas durante algunos minutos, al transcurrir el tiempo, frótalas y luego lava como de costumbre y verás como sale el moho y lucirá como nueva.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube