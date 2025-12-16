Horóscopo del 16 de diciembre: Se activa el amor y te lo mereces

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La fortuna no se encuentra a tu favor en esta semana. Es tiempo de actuar con mayor serenidad y evitar arriesgar más de lo necesario. Actualmente estás bajo la influencia tensa de Júpiter en cuadratura, lo que desvía la buena suerte y obstaculiza tu avance al ritmo que anhelas. Permítete unos días de reposo interior para no atraer situaciones indeseadas. La vida también necesita espacios de calma para reequilibrar el alma.

TAURO: Esta alineación abre puertas firmes y duraderas para tus proyectos, otorgándote estructura, enfoque y la sabiduría necesaria para construir con bases sólidas y sostenibles. Saturno te bendice con un sextil positivo, favoreciendo la consolidación de todo aquello que decidas emprender en este momento. Al mismo tiempo, el Sol intensifica esta energía cósmica, iluminando tu mundo interior y guiándote a reconectar con tu esencia más auténtica.

GÉMINIS: Existe en estos momentos un sextil positivo con Quirón. Esta energía te brinda la oportunidad de poder identificar fácilmente en dónde están tus fallas para poder mejorar tus procesos. Ahora tienes la oportunidad de avanzar de manera positiva y convertirte en un ser con mayor sabiduría. Tu evolución se observa de manera sólida, porque has dado pasos firmes y ahora disfrutas de los beneficios de la luz.

CÁNCER: Saturno te bendice con un trígono positivo, impulsando la consolidación de todo aquello que decidas iniciar en este momento. Esta alineación abre puertas sólidas y estables para tus proyectos, brindándote estructura y enfoque. Además, el Sol intensifica este momento cósmico, invitándote a mirar hacia adentro y descubrir tu mejor versión. Es un tiempo propicio para avanzar con madurez, compromiso y autenticidad.

LEO: Vivirás momentos excelentes. Tienes un trígono positivo con la Luna. Esta energía te ayuda mucho para lograr una atmósfera perfecta para resolver todos los temas del amor. Te vas a sentir muy bien y la pasión va a fluir para disfrutar de la vida en pareja. Se activa el amor y te lo mereces. Sigue adelante y disfruta al máximo todo lo que el Universo te brinda. Dios es grande y te permite vivir momentos pletóricos.

VIRGO: Existe una cuadratura negativa con la Luna. Estás triste y deberías calmarte, relajarte y buscar más paz en tu interior. Hay que comprender que hay malos momentos y que estos pasan rápidamente y no son permanentes. Tienes que cultivar más la tolerancia y no reaccionar de manera tan impulsiva. Sería muy bueno si puedes aguantar un poco la presión y así avanzar en tu camino sin tantos tropiezos.

LIBRA: En este momento, tiene una oposición con Neptuno. Debes cultivar más la conexión con el Universo y con las entidades positivas que existen en diferentes dimensiones. Actividad que te permiten seguir avanzando de manera fácil. Sin el apoyo del mundo espiritual, sería muy difícil la evolución. Es algo muy nefasto para tu vida, estar sin la presencia de Dios. Todo fluye con las energías positivas y sin Dios, es imposible el avance.

ESCORPIO: En este momento tienes un trígono positivo con Saturno, dándote firmeza fortaleza y mucha solidez a tus actividades y eso te permite construir el futuro de una manera muy sólida. Este es el momento indicado para seguir avanzando, sobre todo para desarrollarte correctamente en todos los niveles, para que avances a una velocidad más estable y puedas tener un futuro con una fuerza impresionante.

SAGITARIO: La Luna te visita en estos momentos y pasa por tu signo astrológico. Te brinda ayuda y genera en tu vida emociones positivas en busca de un equilibrio interior. Estas energías te permiten tener sosiego y más paz en tu corazón. Es un día especial donde te debes conectar de manera positiva y avanzar desde el punto de vista emocional. Cuando se logra alcanzar la calma, se inicia el proceso de cambio de nivelación corporal.

CAPRICORNIO: Hay días malos, que se tienen que soportar. Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.

ACUARIO: Las transformaciones que estás atravesando no son casuales. Urano te impacta con una cuadratura desafiante, empujándote a romper estructuras que ya no sostienen tu verdad. Se te ofreció la oportunidad de cambiar desde la calma, pero ahora el Universo, exige acción decidida. Los movimientos son más bruscos, más incómodos, pero también más auténticos. Pareciera que deseas permanecer en lo conocido, pero la cuadratura te llama a soltar el control.

PISCIS: Hoy te encuentras en problemas con una cuadratura de Mercurio. Es muy posible que te hayas visto envuelto en circunstancias llenas de chisme y malos entendidos con algunos familiares o en el lugar de trabajo. Hay que tener paciencia y tolerancia. No darle más espacio para que sigan hablando mal de ti sin ningún motivo y dejar las cosas claras para proteger tu honor. No permitas jamás que te difamen.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

