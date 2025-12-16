Carta astral de Clara Vegas: Entérate qué dicen los astros acerca de su participación en el Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

Clara Vegas. Nació en Caracas, Venezuela el 23 de enero de 2002, a las 12:30 pm, es del signo Acuario con ascendente y Luna en Tauro. Modelo, actriz y actual Miss Venezuela 2025. Hizo una pausa en sus estudios en Londres y viajó para la graduación de su hermana por dos semanas y con su belleza volvió locos a todos los caraqueños. Entró en el último casting y rápidamente se convirtió en la favorita indiscutible para ganar la corona. Su gran altura física, sumado a su carisma y naturalidad impacta con su presencia en cualquier lugar.

Futuro: Estará muy conectada con Venezuela y pudiera ser la octava Miss Universo. Su fama será infinita y su proyección mundial está asegurada. Su aura espectacular le permite tener amigos poderosos que la ayudarán a surgir como una mujer fuerte con posibilidades de incursionar en la política.

Salud: Mantendrá una excelente salud y solo con el tiempo tendrá que cuidarse de problemas con los dolores de cabeza recurrentes, migrañas y tensión alta. El estrés le pudiera generar problemas neurológicos crónicos.

Amor: Estará realmente enamorada y se casará entre 2032-33. Evento nupcial que se realizará solo una vez. Es muy emotiva y segura de sus sentimientos, para darle estabilidad al matrimonio, produciendo años de gran felicidad.

Dinero: Está totalmente garantizado y podría llegar a ser multimillonaria con gran facilidad. Estará ligada a la industria de la joyería y con el tiempo se convertirá en una marca personal. Tiene el capital económico y las condiciones para emprender con éxito.

Familia: El apoyo económico emocional de sus padres es de vital importancia para su desarrollo. Viene de una familia de gran renombre económico que por generaciones ha mantenido su nivel social, glamur y honor.

Emociones: Es extremadamente sensible y su corazón es muy especial. Pero no se confundan, porque a pesar de toda su nobleza sentimental, es muy fuerte y le encanta la independencia porque es una gran líder de impacto mundial.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube