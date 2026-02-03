Conoce cuál es el jugo rico en vitaminas que combate la anemia y el cansancio

Suscríbete a nuestros canales

La mala alimentación tiene como consecuencia la falta de vitaminas y minerales en el organismo hacen que la persona se canse más rápido de lo habitual cuando tiene un estilo de vida ajetreado, en el cual el estrés es uno de los factores más negativos para el cuerpo, según la información reseñada por la Clínica mayo.

Actualmente, el mercado farmacéutico ofrece múltiples opciones de suplementos vitamínicos para potenciar la energía en el organismo, pero algunas personas prefieren optar por preparar fórmulas caseras a base de productos naturales que cumplan la misma función, con el objetivo de evitar la ingesta de medicamentos.

El batido de cambur, fresa, arándanos, leche de almendras y espinacas aporta vitaminas al organismo, gracias a los nutrientes que cada ingrediente contiene.

¿Cuántas veces al día debes tomar el batido?

Se sugiere que ingieras el batido una vez al día, todos los días o hasta obtener el resultado deseado el cual podrás notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si tienes alguna patología de salud lo ideal es que antes de iniciar el consumo del batido de cambur, fresa, arándanos, leche de almendras y espinacas consultes con tu médico tratante si es beneficioso o no para ti.

Por otra parte, dormir mínimo ocho horas al día es necesario para que el cuerpo recargue energías y el cerebro descanse.

En definitiva, si deseas mantener un buen estado de salud debes implementar hábitos que contribuyan a lograrlo y mínimo realizarte dos chequeos médicos durante el año.

