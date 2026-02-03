¡Deliciosa y económica! Guía completa para preparar una torta de parchita en menos de una hora

Gastronomía

La parchita disminuye la ansiedad, el estrés, combate el insomnio

Por Kristy Vásquez
Martes, 03 de febrero de 2026 a las 07:40 am
La parchita disminuye la ansiedad, el estrés, combate el insomnio, favorece a la pérdida de peso y controla los picos de glucosa en la sangre, de acuerdo a la información publicada por Tua Saude.

Cabe destacar, que la parchita es una fruta que contiene antioxidantes, vitaminas, minerales, fibra y agua, todos ayudan a mantener el organismo hidratado.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de parchita, pero la torta es uno de los más consumidos en el mundo.

Paso a paso para preparar un bizcocho de parchita

Ingredientes

500 g de harina de avena.

200 ml de leche de almendras.

350 ml de jugo de parchita.

5 cucharadas soperas de miel.

1 cucharadita de polvo para hornear.

5 huevos.

1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

250 g de margarina sin sal.

Preparación

1-Vierte la harina, huevos, leche, miel y jugo de parchita en un recipiente. Mezcla hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

2-Agrega la margarina a la mezcla y bate por tres minutos.

3-Añade el polvo de hornear y bicarbonato de sodio a la mezcla. Bate por cinco minutos.

4-Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 40 minutos a 180º F.

5-Retira el bizcocho del horno y déjala enfriar.

6-Desmolda el bizcocho.

En conclusión, la torta de parchita es un postre que con pocos ingredientes la persona obtiene un abundante resultado, el cual puede compartir con familiares y amigos.

Foto cortesía de: freepik

