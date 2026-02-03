¡Deliciosa y económica! Guía completa para preparar una torta de parchita en menos de una hora

Suscríbete a nuestros canales

La parchita disminuye la ansiedad, el estrés, combate el insomnio, favorece a la pérdida de peso y controla los picos de glucosa en la sangre, de acuerdo a la información publicada por Tua Saude.

Cabe destacar, que la parchita es una fruta que contiene antioxidantes, vitaminas, minerales, fibra y agua, todos ayudan a mantener el organismo hidratado.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de postres a base de parchita, pero la torta es uno de los más consumidos en el mundo.

Paso a paso para preparar un bizcocho de parchita

Ingredientes

500 g de harina de avena.

200 ml de leche de almendras.

350 ml de jugo de parchita.

5 cucharadas soperas de miel.

1 cucharadita de polvo para hornear.

5 huevos.

1 cucharadita de bicarbonato de sodio.

250 g de margarina sin sal.

Preparación

1-Vierte la harina, huevos, leche, miel y jugo de parchita en un recipiente. Mezcla hasta que todos los ingredientes se integren en su totalidad.

2-Agrega la margarina a la mezcla y bate por tres minutos.

3-Añade el polvo de hornear y bicarbonato de sodio a la mezcla. Bate por cinco minutos.

4-Vierte la mezcla en una tortera y llévala al horno por 40 minutos a 180º F.

5-Retira el bizcocho del horno y déjala enfriar.

6-Desmolda el bizcocho.

En conclusión, la torta de parchita es un postre que con pocos ingredientes la persona obtiene un abundante resultado, el cual puede compartir con familiares y amigos.

Foto cortesía de: freepik

