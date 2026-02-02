Dile adiós al olor de cigarro en la ropa: conoce el truco de un experto que lo elimina para siempre

Suscríbete a nuestros canales

El olor a cigarro puede quedar impregnado en la ropa no solo de quienes fuman, sino también en las prendas de vestir de quienes comparten con ellos; y es que este es un olor muy persistente y difícil de eliminar de todas las superficies, y los textiles no son la excepción.

Un reciente estudio llevado a cabo por la universidad de california sugiere que el olor a tabaco de la ropa puede afectar de forma negativa a la salud, informa El Español.

Por tanto, es importante eliminar este desagradable olor de la ropa, y para ello, puedes recurrir a varios métodos caseros como la ventilación o utilizar ingredientes naturales tales como el bicarbonato y el vinagre, los cuales logran absorber ciertos olores.

¿Qué hacer para eliminar el olor a cigarro?

En primer lugar, evita enmascarar estos olores aplicando perfumes o desodorantes para telas, ya que estos no eliminan las moléculas de olor, solo le otorgan una capa adicional de aroma que disimula temporalmente los malos olores, pero no los elimina. Además, este aroma no dura mucho, y al desaparecer reaparece el mal olor.

Por otra parte, se recomienda que al lavar la ropa en la lavadora se le agregue una taza de vinagre blanco al agua, ya que la acidez ayuda a desintegrar las moléculas de humo y alquitrán que provocan el olor a tabaco, refiere la Inteligencia Artificial.

Un punto importante a tener en cuenta es que al lavar las prendas que huelen a cigarrillo no se mezclen con otras que no, para que el resto de la ropa no adquiera ese olor.

Habla el experto

Un truco a tener en cuenta para acabar definitivamente con el olor a cigarro de la ropa sin enmascararlo lo comparte el ingeniero químico Diego Fernández, y lo publica la web Cuerpo Mente.

El ingeniero, sugiere seguir estos pasos:

1. Colocar una cucharada de carbón activado dentro de un filtro de cafetera. Sellar el filtro con pegamento, de modo que quede una bolsita.

2. Meter las prendas de vestir con olor a cigarro y la bolsita de carbón activado dentro de una funda para ropa o una bolsa de basura grande, y cerrar.

3. Dejar que el carbón activado actúe durante algunos días.

El experto, explica que el carbón activado atrapará las moléculas de olor, pues este es un producto que se ha procesado para aumentar su superficie, lo que lo hace muy eficaz para absorber sustancias químicas, toxinas e impurezas.

