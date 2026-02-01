La forma diferente de comer sardinas: aprende a elaborarlas rellenas

Suscríbete a nuestros canales

Contrario a lo que muchos pueden creer, las sardinas son uno de los pescados más nutritivos que se capturan en el mar. Este alimento cuenta con altos niveles de proteínas, nutrientes que desarrollan y fortalecen el organismo.

Por otra parte, su consumo de manera habitual previene la anemia, disminuye el colesterol, y combate problemas estomacales, comparte la web del Gobierno de México.

Es decir, este es un alimento seguro, el cual se recomienda ingerir entre 3 y 4 veces por semana. Con ello no solo cuidas tu salud, sino que también disfrutas de sabores auténticos y mantienes una dieta equilibrada y sin complicaciones.

Te compartimos una receta sencilla para que aprendas a elaborar sardinas rellenas,

¿Qué necesitas para elaborar sardinas rellenas?

Ingredientes

- Sardinas frescas (¼ de kilo)

- Romero (un puñado)

- Perejil (unas ramas)

- Migas de pan (al gusto)

- Ajo (al gusto)

- Aceite de oliva

- Jugo de limón (1)

- Sal marina

- Pimienta negra (al gusto)

Preparación

1. Precalentar el horno a 200ºC.

2. En un bol añadir el pan rallado, el romero, el perejil, los dientes de ajo, la sal, la pimienta y el aceite de oliva, y mezclar hasta integrar todos los ingredientes.

3. Lavar, abrir y limpiar las sardinas.

4. Ubicar las sardinas abiertas con la piel en contacto con la bandeja.

5. Repartir el relleno sobre las sardinas abiertas. Extender a lo largo de cada una de las sardinas.

6. Cerrar de nuevo de manera que las sardinas recuperen su forma original. Puedes utilizar palillos para evitar que se abran.

7. Untar la bandeja con un poco de aceite.

8. Colocar las sardinas una al lado de las otras para hornear.

9. Sazonar con sal y pimienta, rociar con el aceite de oliva y el jugo de limón.

10. Finalmente, añadir encima una ramita de romero para perfumar, llevar al horno por 15 minutos aproximadamente o hasta que las sardinas estén crocantes.

11. Esta receta se puede acompañar con arroz blanco o una ensalada fresca, según los gustos del comensal.

