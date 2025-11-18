El truco de un experto: cocina las sardinas y evita que toda la casa quede impregnada de su olor

Suscríbete a nuestros canales

El consumo de sardinas es muy beneficioso para la salud, pues es rica en proteínas de alta calidad, ácidos grasos omega 3, vitaminas D y B12, y minerales como calcio, fósforo y hierro.

Este alimento, a pesar de sus múltiples beneficios no siempre se incluye en la dieta de muchas familias y la razón es que les desagrada el olor que puede quedar durante su preparación.

Si te cohíbes de realizar sardinas por el desagradable olor que puede quedar en tu casa, debes saber que existen opciones para evitarlo.

¿Cómo evitar que tu casa huela a sardinas?

Una de las principales recomendaciones es que al momento de cocinar este o cualquier pescado, es ventilar la cocina y por supuesto, usar la campana extractora.

También podría funcionar marinándolas en aceite de oliva, ajo y limón, pero según refiere Directo al Paladar, esto puede alterar el sabor de las sardinas, y no evita del todo los olores. Otra alternativa es asarlas al vapor o en el microondas, y así conseguir que desprenda menos olor.

Habla el experto

El chef vasco Martín Berasategui recomienda que para cocinar sardinas y que la casa no quede impregnada de su olor es necesario sumergirlas en leche durante 10 minutos. “La leche y el pH ligeramente ácido de la leche harán su ‘magia’ consiguiendo neutralizar la famosa trimetilamina”, una sustancia que libera el pescado cocinado, comparte la web Cuerpo Mente.

Cabe acotar que, con este truco la carne del pescado se suaviza ligeramente y su textura resulta más agradable.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube