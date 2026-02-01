Estos son los mejores días de febrero para cortar el cabello: guía según las fases de la Luna

Suscríbete a nuestros canales

Más allá de un cambio de look, cortar el cabello con cierta regularidad es esencial, porque ayuda a mantenerlo saludable, fuerte y con buen aspecto.

Expertos sugieren que cada seis u ocho semanas se realice un corte con el objeto de eliminar las puntas abiertas y secas, prevenir el daño en la hebra capilar, mejorar la textura y el brillo, facilitar el peinado, evitar la rotura y promover un crecimiento más uniforme y sano.

¿Cuándo cortar el cabello?

No importa si tienes el cabello más corto o más largo, lo que es fundamental es mantenerlo sano, y esto se consigue con la práctica más básica para el cuidado capilar, el corte.

Partiendo de ello, es importante considerar cuál es el objetivo, es decir, que se quiere conseguir con dicho corte. Según refiere la Inteligencia Artificial, “si quieres que crezca rápido y fuerte, córtalo en Luna Creciente; si deseas que el corte dure más y ralentizar el crecimiento, corta en Luna Menguante; mientras que, si deseas aportarle fuerza y volumen al pelo, la fase de la Luna para cortarlo es en Luna Llena.

Cabe acotar que, la Luna Nueva es mejor para realizar tratamientos, pero no para cortar el pelo.

Marca en el calendario

Si ya tienes claro cuál es el objetivo, busca el calendario y apunta el día según las fases de la Luna para que puedas apartar la cita en el salón de belleza para que te corte el pelo el día correcto.

En tal sentido, si deseas fortalecer el cabello, debes ir a la peluquería los días 5, 6, 7, y 8. Para que el pelo crezca rápido, córtalo los días 19, 20 y 21; comparte la web Lecturas.

