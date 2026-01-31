Crema natural rica en vitaminas: así debes aplicarla para combatir las arrugas fácil y rápido

Suscríbete a nuestros canales

La exposición al sol también irrita la piel y hace que aparezcan las arrugas a largo plazo, según la información reseñada por la Clínica Mayo. En ese sentido, la deficiencia en la producción de colágeno natural es una de las causas más frecuentes por la cual aparecen las arrugas, ya que, la piel se debilita y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar múltiples consecuencias negativas en el órgano más grande del cuerpo.

La mascarilla de aloe vera, aceite de coco y arroz, todos los ingredientes contienen propiedades vitamínicas que hidratan la piel, al tiempo que activan la producción de colágeno natural.

Guía para preparar la crema

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada arroz cocido.

Preparación

Vierte el gel de aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega el arroz y une todos los ingredientes hasta que se mezclen en su totalidad. Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvala en un lugar fresco.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Se sugiere que la persona aplique la mascarilla una vez al día y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Asimismo, es propicio acotar que el referido proceso debe ser realizado durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para evitar la presencia de arrugas o líneas de expresión en la piel la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

