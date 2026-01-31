Horóscopo del 31 de enero: Hoy es un día muy especial y de gran alegría

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenías en conflicto anteriormente. Ahora se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

TAURO: Es esencial que observes con plena conciencia lo que estás haciendo y te permitas un espacio de reflexión sincera. La cuadratura con Marte, te sitúa en un momento delicado, donde cada acción puede tener repercusiones profundas. Podrías estar transitando errores que, si no se detienen a tiempo, podrían generar consecuencias mayores. La pausa no es debilidad, es sabiduría. La energía marciana puede impulsarte al conflicto, pero también puede ser canalizada hacia la transformación.

GÉMINIS: Hoy es un día muy especial y de gran alegría. Estás disfrutando de un trígono positivo con Venus. El amor se hace presente de manera fácil. Esta gran energía te ayuda a crecer internamente y te da confianza en ti mismo. Es muy posible que se sigan abriendo los caminos para que puedas transitar con energía y recuperar la salud. Tienes que aprovechar este apoyo del Universo para mejorar.

CÁNCER: Estás conectado con las energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el futuro con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser.

LEO: La Luna está pasando por tu signo astrológico para brindarte un poco de equilibrio emocional. Tu vida requiere de estos momentos para compensar tu estilo de ser acelerado. Hay momento para todo y este es un día para relajarse y estar lo más calmado posible y así poder avanzar con calma. Es parte de la dinámica elemental. Lo que no puedes hacer es mantener siempre un carácter alto y vivir de manera desbocada.

VIRGO: Te encuentras bajo la influencia renovadora de un trígono con Urano, confía en que estos saltos cuánticos, aunque audaces, te conducen hacia la estabilidad genuina y el éxito que tanto has trabajado por construir. Notarás cómo los obstáculos que antes parecían insalvables comienzan a disolverse bajo una nueva luz de claridad y propósito.

LIBRA: Tienes un trígono positivo con Venus. Significa que el amor y la comunicación se conectan para abrirte las puertas en el sentido de la unión de energías más poderosas del Universo. Puedes conversar con tu pareja y llegar a grandes acuerdos. Dios te bendice y te motiva para que sigas adelante y veas el camino a seguir. Son días históricos y debes aprovecharlos al máximo. No tengas miedo. ¡Avanza!

ESCORPIO: La cuadratura con Marte te coloca en un momento delicado, donde tus acciones pueden desencadenar consecuencias importantes. Es vital que observes con atención lo que estás haciendo y te tomes un instante para reflexionar. Podrías estar cometiendo errores significativos y hacer una pausa ahora puede evitarte mayores complicaciones en el futuro. Es tiempo de frenar, revisar con honestidad y actuar desde el equilibrio.

SAGITARIO: Ahora se puede activar la comunicación de manera fluida y se puede utilizar esta herramienta para resolver cuestiones que forman parte de una discusión con el entorno. En el día de hoy, tienes un sextil positivo con Mercurio. Esta energía te ayuda mucho a resolver todos los temas que tenías en conflicto anteriormente. Es importante utilizar la diplomacia y llegar a acuerdos para solventar malos entendidos.

CAPRICORNIO: Ahora ves todo más fácil y puedes tomar una mejor decisión para resolver qué camino tomará tu vida en los próximos meses. Tienes un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te ayuda a resolver tu futuro. Ya se quedarán atrás las dudas y volverás a tener más firmeza en tu proceder. Estás dejando atrás los años de incertidumbre para entrar en años llenos de luz y resplandor. Ahora eres otro ser, más sabio y con mayor evolución.

ACUARIO: En estos momentos sería muy interesante que realizaras alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus es el planeta del amor y está pasando por tu signo astrológico activando esa poderosa energía. También estás conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. Venus te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

PISCIS: Saturno sigue ejerciendo mucha presión en tu vida. Ya el planeta de los anillos está en su paso por tu signo astrológico. La vida te ha dado muy duro durante estos últimos años, pero ya estás a punto de resolver. Luego verás estos momentos como días históricos y decisivos para tu futuro. Hay que avanzar y estar alerta a nuevos procesos que pongan en peligro tu integridad física. No puedes bajar la guardia. ¡Dios te bendiga!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin