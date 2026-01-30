Horóscopo del 30 de enero: Hoy se puede vencer cualquier obstáculo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Será un día muy emotivo, la gran Luna te estará haciendo un trígono positivo que te va a poner muy sensible en estas fechas. Te recomendamos que visites a tus familiares más cercanos y puedas compartir con ellos. Es un periodo de tiempo para darle las gracias a Dios por todo lo que has recibido y así mantener la armonía con el Universo que tanto te ama y te protege de todo mal visible como invisible.

TAURO: Tienes un sextil positivo con Neptuno. Esta energía permite tener una conexión con Dios profunda y directa. Ahora se pueden superar todos los procesos negativos que estás viviendo. Tienes la fuerza de Dios para que puedas vencer todos los obstáculos. Dios está presente en tu vida y está dispuesto a luchar por ti en todas las batallas. Nadie podrá someterte y ya está garantizada la gloriosa vitoria.

GÉMINIS: Hoy estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Neptuno para buscar el equilibrio espiritual. Es muy posible que tengas contactos extrasensoriales importante con otras dimensiones. Seguramente te vas a sentir más sensible de lo normal y esto te va a permitir poder tener una comunicación más directa con Dios, Ángeles, Arcángeles, Querubines y Serafines. Ábrete a recibir los mensajes desde el cielo.

CÁNCER: Siguen los cambios y te estás acostumbrando a los procesos que vives ahora. El planeta Urano te está ayudando a llevar esas transformaciones de manera acelerada a través de un sextil positivo que te abre caminos. Hay que facilitar estas energías y aprovecharlas al máximo. No te niegues a los nuevos caminos que se presentan, si lo haces, será más difícil para ti. Es mejor que aceptes y sueltes para que puedas avanzar.

LEO: Ahora tienes un trígono positivo con Neptuno. Esta energía facilita una comunicación perfecta con él y te ayuda a vencer tus miedos más poderosos. También te da mucha fe, paz y tranquilidad para seguir adelante. Dios está contigo y tienes que ser valiente para continuar en tu proceso de sanación. Se disipan los tiempos malos y se activan los buenos tiempos. Hay que celebrar la vida.

VIRGO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

LIBRA: Semana importante muy clave para revisar tus acciones con honestidad, compasión y realismo. La oposición con Quirón abre un portal de revelaciones, permitiéndote reconocer aquello que necesitas pulir para que tu luz interior brille sin sombras. Esta mirada profunda no es un juicio, es sanación. Todo se convierte en una oportunidad para enfocarte, reajustar tus pasos y expandirte desde la conciencia.

ESCORPIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones.

SAGITARIO: En estos momentos existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente mantendrás en tu mente por años.

CAPRICORNIO: Un sextil positivo con Neptuno abre el canal hacia una conexión divina, íntima y luminosa. Esta energía celestial te envuelve, ofreciéndote la capacidad de superar cualquier proceso oscuro que hayas atravesado. Sientes la fuerza viva de Dios en ti, impulsándote a vencer cada obstáculo con firmeza. Su presencia es clara, protectora y combativa. Él lucha a tu lado en cada batalla del alma. Nadie podrá doblegarte.

ACUARIO: Ahora mismo tienes la Luna en tu signo opuesto y no te hace bien para tu alma. Es el momento de olvidar las penas y sacar a relucir lo mejor de tu alma para levantar esos ánimos y volver a sentir ganas de vivir. Hay que buscar una vez más esa motivación para subir todos los días a la conquista de tus metas y volver a alcanzar la gloria. Deja de quejarte y olvida lo que se perdió en el pasado y libérate.

PISCIS: Existe un trígono positivo con Júpiter que hace que todo fluya de manera más correcta. Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia tocan a tu puerta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. También hay que estar agradecido con Dios por sus buenas energías. El dinero puede venir de diferentes vías. Lo importante es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

