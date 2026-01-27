Chevron se pronuncia sobre la reforma a la Ley de hidrocarburos: conozca sus aspiraciones

Suscríbete a nuestros canales

El representante de la empresa estadounidense Chevron en Venezuela, Mariano Vela, confirmó la disposición de la compañía para seguir operando en el país, declaraciones producidas durante una reunión liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, centrada en la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

La Asamblea Nacional ya aprobó en primera discusión este proyecto de reforma, el cual busca captar y resguardar la inversión privada, tanto nacional como extranjera, dentro del sector energético.

En tal sentido, Vela agradeció la gestión de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento en este proceso. Según sus declaraciones, la empresa espera que se mantenga el intercambio de ideas sobre el marco legal.

"Nuestro enfoque sigue siendo la seguridad de nuestra gente, eso no cambia, y la integridad de los activos que hemos manejado durante tanto tiempo", señaló Vela.

Chevron busca "continuar aportando", señala Vela

Durante su intervención, el directivo destacó la presencia histórica de la multinacional en territorio venezolano. Aseguró que están "preparados para continuar aportando" su experiencia técnica y operativa.

Asimismo, señaló que la compañía se siente complacida de actuar "como un socio muy importante en el desarrollo y el crecimiento de la industria de los hidrocarburos" en el país, rol que han desempeñado durante el último siglo.

Nuevo enfoque petrolero entre Venezuela y EEUU

El acercamiento coincide con el interés de Estados Unidos por el crudo venezolano. Recientemente, el presidente estadounidense, Donald Trump, instó a los ejecutivos de las principales petroleras mundiales a invertir en Venezuela, ofreciendo respaldo gubernamental a largo plazo.

La estrategia planteada por la administración estadounidense contempla que las empresas privadas inviertan una cifra estimada de 100.000 millones de dólares de capital propio. El objetivo de esta movilización de recursos es la recuperación y modernización de la infraestructura petrolera venezolana.

