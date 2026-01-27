Ley de Derechos Socioeconómicos contra los productos “chimbos”: así lo explica Castro Solteldo

Suscríbete a nuestros canales

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Wilmar Castro Soteldo, afirmó que la nueva Ley de Derechos Socioeconómicos, es una herramienta jurídica diseñada para proteger al pueblo venezolano de la comercialización de productos de baja calidad y asegurar la transparencia en el mercado nacional.

“Hemos venido aprendiendo de esa época difícil de acaparamiento, donde se nos introdujeron insumos de textil y calzado con fibras que, en otros países, están prohibidas por generar irritaciones o alergias. Productos que nos metieron sin control alguno porque no traían las normativas de calidad exigidas internacionalmente”, explicó.

Por ello, detalló que la nueva ley establece obligaciones estrictas para distribuidores, proveedores y comercializadores de cualquier rubro, incluyendo alimentos, medicinas, textiles y calzado.

Los puntos clave de la normativa incluyen:

Descripción exacta: Todo producto debe especificar detalladamente cómo está constituido y conformado.

Idioma oficial: El etiquetado debe estar obligatoriamente en perfecto español.

Cumplimiento de normas: Debe señalarse explícitamente si el contenido cumple con las normativas de calidad nacionales e internacionales.

Aclaró que el proyecto no busca erradicar la venta de artículos de mala calidad, conocidos coloquialmente como productos “chimbos”, que pierden su utilidad a los pocos días de ser adquiridos.

“Esta ley demanda que se coloque de manera exacta el contenido del producto; de lo contrario, el responsable será penalizado. Si un producto sale defectuoso o no cumple lo prometido, el comerciante tiene la obligación legal de reponer el artículo o resarcir el daño hecho al consumidor”, concluyó Castro Soteldo.