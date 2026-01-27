Delcy Rodríguez responde al Secretario del Tesoro de EEUU: No tenemos otro factor externo a quien obedecer

Suscríbete a nuestros canales

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, enfatizó que la gestión que encabeza tiene el honor de representar la voluntad de los ciudadanos venezolanos.

“Este gobierno obedece al pueblo, es la reciprocidad en esa relación entre el pueblo venezolano, sus autoridades y sus instituciones. Y yo me siento feliz de representar a Venezuela en esta coyuntura difícil que atraviesa”, indicó Rodríguez, durante la Consulta Pública de la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Asimismo, se refirió a las presiones y advertencias personales que ha recibido desde el exterior, asegurando que estas no alterarán su compromiso político. Explicó que, al momento de juramentarse y asumir sus funciones, ya era plenamente consciente de los riesgos que esto implicaba.

“Las amenazas personales que recibo, quiero que sepan que ya tuve conciencia de las mismas cuando me juramenté y asumí. No tenemos miedo”, afirmó.

En cuanto a la política exterior y la tensa relación con Washington, Rodríguez resaltó que Venezuela no está cerrada al diálogo, siempre y cuando se cumplan condiciones de igualdad y legalidad.

“Estamos dispuestos a relaciones de respeto con Estados Unidos, pero deben ser de respeto a la legalidad internacional y a la historia de nuestro país. A eso estamos dispuestos los venezolanos”, dijo Rodríguez.

Declaraciones del funcionario estadounidense

El secretario del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), Scott Bessent, indicó que durante la gestión estadounidense en Venezuela administrarán la venta de petróleo y otros recursos.

Además, recordó en una entrevista para un medio local las palabras del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, cuando aseguró que la nación que representa no estaba dirigiendo el país, sino su política.

“Y hemos dejado a miembros del gobierno en su lugar y ellos administrarán el país”, concluyó.