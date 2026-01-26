Diosdado Cabello informa cuántas excarcelaciones van hasta la fecha: continuarán revisando los casos pendientes

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que hasta el momento van 808 excarcelaciones.

“Al día de hoy, desde antes de diciembre a enero, van 808 excarcelaciones”, indicó Cabello, destacando que “vamos a seguir revisando” los casos.

Aseguró que esta es una medida producto de una decisión directa del Ejecutivo Nacional y no de negociaciones con sectores civiles o internacionales, desestimando así la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) en este proceso.

“Ellos dicen que hay una lista (...) pero ellos no tienen ninguna lista. Ellos le quieren cobrar a los familiares; son unos extorsionadores. Nosotros no nos reunimos con ninguna ONG para esto”, enfatizó.

Por lo que envió un mensaje a los familiares de las personas que todavía se encuentran detenidas a “no caer en estas extorsiones”.

“Señores familiares de los presos, esa no es la vía. No caigan en la extorsión de ellos (ONG), eso no existe”, afirmó.

¿Cómo es el proceso de revisión de expediente?

En su declaraciones, el también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, explicó que están llevando a cabo una “revisión ordenada” de expediente que no estén relacionado relacionados con delitos de alta gravedad como homicidio, narcotráfico y pedofilia.

En tal sentido, reiteró que en Venezuela “no hay presos políticos”, sino “gente que cometió delitos”.