Conindustria advierte: condiciones justas son clave ante ingreso de firmas internacionales

Suscríbete a nuestros canales

La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) llamó este lunes a garantizar condiciones equitativas para las empresas locales frente a la posible llegada de firmas internacionales.

Tito López, presidente del gremio, aseguró que la entrada de compañías extranjeras no representa un problema, siempre que se establezcan reglas claras que permitan competir en igualdad de condiciones y aprovechar los recursos disponibles, incluyendo la renta petrolera para fortalecer la manufactura y mejorar la calidad de vida, según información de Union Radio.

«No tenemos ningún tipo de problemas de que entren empresas trasnacionales, pero que tiene que ser en igualdad de condiciones y aprovechar ese 50% que nosotros tenemos en las empresas, que esa renta petrolera se vea en la manufactura que va a llegar al comercio y a mejorar la calidad de vida en sueldo, salarios y en la parte de las universidades»

López destacó que el sector privado venezolano está dispuesto a colaborar con iniciativas que incrementen la producción, faciliten el acceso a materias primas y generen más empleos. Según el presidente de Conindustria, un entorno competitivo justo podría contribuir a aumentar la productividad y consolidar la presencia de la industria nacional en el mercado.

El dirigente industrial enfatizó la importancia de facilitar créditos y divisas para las empresas, así como revisar políticas públicas que fomenten la competitividad. Estos elementos permitirían mejorar la producción industrial y tendrían un efecto positivo en los sueldos y salarios de los trabajadores venezolanos, especialmente si se implementan desde el primer semestre del año.

Entre las medidas señaladas, López destacó la relevancia de revisar la Ley Orgánica del Trabajo y la creación de un fondo soberano propuesto por el Ejecutivo, que podría impulsar la industria nacional. De mantenerse estas políticas, el sector industrial podría cerrar el año con resultados positivos y cifras superiores a las obtenidas en 2025.

Actualmente, la capacidad operativa de la industria venezolana se ubica en 48,9 %, una cifra que podría mejorar significativamente si se aplican reformas que beneficien tanto a empresas locales como a las que planean establecerse en el país. Conindustria asegura que condiciones claras y equitativas son esenciales para atraer inversión extranjera y fortalecer la economía.

Visite nuestra sección de Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube