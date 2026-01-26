Inameh alerta sobre alto riesgo de incendios forestales: pronóstico de la semana

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) difundió este domingo su pronóstico para la semana del 26 de enero hasta el domingo 01 de febrero.

A través de sus canales oficiales, el Inameh difundió el pronóstico de las condiciones climáticas, alertando sobre el "alto riesgo de incendios forestales".

Pronóstico del Inameh para esta semana

De acuerdo con la información difundida por el Inameh, "durante esta semana en Venezuela se esperan acumulados pluviométricos que podrían alcanzar los 90mm y 110mm en zonas al occidente y sur del país (Amazonas, Andes y Zulia)".

Asimismo, resalta que estas condiciones atmosféricas son causadas por la humedad de los Vientos Alisios, reforzadas por la convección diurna y los efectos orográficos.

Polvo del Sahara en Venezuela

En este sentido, agrega el Inameh que a partir del sábado 31 de enero se espera la presencia en "proporciones leves a moderadas de Polvo Sahariano", sobre todo en el Nororiente y centro del país.

Agrega que estiman las lluvias se presenten mayormente durante la madrugada y primeras horas de la mañana, sobre el occidente y "luego del mediodía para zonas al sur y nororiente".

Alto riesgo de incendios forestales

Al respecto, el Instituto señaló que gran parte del territorio nacional se mantendrña con nubosidad de parcial a fragmentada, "alternando con áreas durante la mayor parte del día".

Agrega con énfasis que se debe estar atento al "muy alto riesgo de incendios forestales".

