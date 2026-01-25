Asamblea Nacional: Parlamento avanzará este martes en la reforma de la Ley de Hidrocarburos

Suscríbete a nuestros canales

La Asamblea Nacional avanzará este martes en la discusión de la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, según confirmó el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.

La iniciativa, que ya fue aprobada en primera instancia el jueves, busca actualizar el marco legal del sector petrolero y permitir una mayor producción de crudo en el país, según información de La Nación Web.

Según Rodríguez, la reforma tiene como meta principal incrementar la extracción de petróleo y facilitar asociaciones con inversores privados sin comprometer la soberanía del recurso.

El presidente del Legislativo aseguró que el petróleo sigue siendo propiedad de la nación, tal como lo establece la Constitución, y que los cambios buscan generar desarrollo económico y transformación productiva.

Por su parte, el titular de PDVSA, Héctor Obregón, destacó que la reforma ofrece seguridad jurídica a los inversionistas privados, incorporando contratos de participación productiva que permiten atraer capital extranjero y nacional.

Obregón señaló que este modelo ha permitido concentrar una inversión aproximada de 900 millones de dólares en 2025, contribuyendo a la modernización de la industria.

El proyecto requiere una segunda discusión en la Asamblea Nacional antes de convertirse en ley. Durante esta etapa se pueden realizar modificaciones adicionales al texto, y una vez aprobado, será remitido al presidente de la República para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial, momento a partir del cual la reforma entrará en vigencia oficialmente.

El propósito general de la reforma es adaptar la legislación a la realidad económica y productiva actual, asegurando que los recursos petroleros puedan ser explotados de manera eficiente y con mayor inversión.

