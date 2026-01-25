Rutaca Airlines abrirá nuevas conexiones entre Venezuela y Brasil: precios e itinerario de vuelos

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea Rutaca Airlines anunció la apertura de nuevas rutas internacionales que conectarán a Venezuela con las ciudades brasileñas de Manaos y Boa Vista a partir de finales de febrero.

Esta iniciativa busca reactivar el intercambio aéreo entre ambos países y ofrecer nuevas opciones de viaje para los pasajeros que buscan trasladarse hacia el gigante del sur, informó Rutaca en su cuenta de Instagram.

Con este despliegue, la aerolínea refuerza su red de conexiones internacionales desde los aeropuertos de Caracas y Puerto Ordaz.

Vuelos hacia Manaos

La ruta que une al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en Caracas, con el Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes, en Manaos, comenzará a operar el próximo 24 de febrero.

Los vuelos tendrán una frecuencia de dos veces por semana, específicamente los días martes y sábados.

El costo del boleto para este destino inicia en 349 dólares, lo cual incluye un equipaje de mano de 8 kilogramos.

Conexión con Boa Vista

Por su parte, la ciudad de Boa Vista, capital del estado de Roraima, recibirá vuelos provenientes de Puerto Ordaz a partir del 26 de febrero.

Estos traslados están programados para los días lunes y jueves. Para esta ruta, el precio mínimo de los pasajes es de 229 dólares, permitiendo igualmente un equipaje de mano de 8 kilogramos.

Enlace con la Isla de Margarita

Una de las novedades de este anuncio es la posibilidad de realizar conexiones directas con Porlamar.

Los pasajeros provenientes de Brasil podrán enlazar sus vuelos para llegar a la Isla de Margarita haciendo escala en Caracas (si vienen de Manaos) o en Puerto Ordaz (si vienen de Boa Vista), facilitando así el acceso al principal destino turístico del oriente venezolano.

