Clima

Reporte Inameh: se prevé nubosidad en estas regiones para este domingo 25 de enero

El organismo prevé cielo mayormente nublado.

Por Jessica Molero
Domingo, 25 de enero de 2026 a las 08:20 am
Inameh
Foto: Cortesía

 

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que, durante el lapso comprendido entre las 06:00 y las 12:00 horas, se mantendrán condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio venezolano. 

Regiones con mayor probabilidad de lluvias

De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias podrían presentarse de forma dispersa o intermitente, principalmente en los siguientes estados y zonas:

  • Guayana Esequiba
  • Amazonas y Bolívar
  • Delta Amacuro
  • Monagas y Sucre
  • Miranda y Gran Caracas
  • Falcón, Carabobo, Yaracuy y Lara
  • Región Andina
  • Lago de Maracaibo

Estas condiciones están asociadas a la presencia de nubosidad densa y sistemas atmosféricos que favorecen la formación de chubascos.

 

En el sur y oriente del país, se espera un ambiente nublado con lluvias de intensidad variable. Mientras tanto, en el centro norte y la región capital, podrían registrarse lloviznas aisladas durante la mañana. En el occidente y los Andes, el Inameh no descarta precipitaciones ocasionales acompañadas de abundante nubosidad.

 

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsAppTelegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
tecnologia
Estados Unidos
mascotas
Domingo 25 de Enero - 2026
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América