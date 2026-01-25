Reporte Inameh: se prevé nubosidad en estas regiones para este domingo 25 de enero

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que, durante el lapso comprendido entre las 06:00 y las 12:00 horas, se mantendrán condiciones atmosféricas inestables en gran parte del territorio venezolano.

Regiones con mayor probabilidad de lluvias

De acuerdo con el reporte oficial, las lluvias podrían presentarse de forma dispersa o intermitente, principalmente en los siguientes estados y zonas:

Guayana Esequiba

Amazonas y Bolívar

Delta Amacuro

Monagas y Sucre

Miranda y Gran Caracas

Falcón, Carabobo, Yaracuy y Lara

Región Andina

Lago de Maracaibo

Estas condiciones están asociadas a la presencia de nubosidad densa y sistemas atmosféricos que favorecen la formación de chubascos.

En el sur y oriente del país, se espera un ambiente nublado con lluvias de intensidad variable. Mientras tanto, en el centro norte y la región capital, podrían registrarse lloviznas aisladas durante la mañana. En el occidente y los Andes, el Inameh no descarta precipitaciones ocasionales acompañadas de abundante nubosidad.

