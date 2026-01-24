Wingo programa reactivación de vuelos entre Medellín y Caracas: frecuencias y fechas

Suscríbete a nuestros canales

La aerolínea colombiana Wingo programó la reactivación de sus vuelos entre Medellín y Caracas en su sitio web.

Esta ruta se suma a la actual que conecta la ciudad de Bogotá con el aeropuerto de Maiquetía, en el estado La Guaira.

Wingo programa sus vuelos

De acuerdo con la página oficial de Wingo, a sus vuelos se suma la ruta directa Medellín - Caracas a partir del próximo 1 de marzo de 2026.

Asimismo, se observa que están programados con una frecuencia de tres días a la semana, martes, viernes y domingo.

La flota dispuesta para esta conexión aérea, de acuerdo con información proprocionada por Dgaviación en Instagram, son aeronaves Boeing 737-800 de 186 asientos cada uno.

Foto: Captura de pantalla

Rutaca anuncia conexión aérea con Brasil

Por otra parte, la aerolínea venezolana Rutaca Airlines anunció este sábado una nueva conexción aérea con Brasil.

A través de sus canales oficiales, Rutaca difundió nuevos destinos internacionales desde y hacia Porlamar, estado Nueva Esparta, con escala en Caracas y Puerto Ordaz con Brasil.

De acuerdo con la información proporcionada, los destinos son Manao y Boa Vista. Ambas rutas comenzarán a operar a partir del 26 de febrero de 2026.

De acuerdo con la información de la aerolínea, las rutas serán de la siguiente forma:

Manaos - Caracas - Porlamar

Boa Vista - Puerto Ordaz - Porlamar.

Asimismo, señala que tendrán estas frecuencias y horarios:

Puerto Ordaz - Boa Vista: días lunes y jueves

Puerto Ordaz: 10:00 - Boa Vista: 11:10

Boa Vista: 14: 30 - Puerto Ordaz 15:40

Caracas - Manao: miércoles y domingo

Caracas: 23: 30 - Manaos: 02: 16

Manaos: 03: 40 - Caracas: 06: 20

