Tormenta invernal paraliza más de 8.000 vuelos en EEUU: gobernadores emiten advertencias a la población

Suscríbete a nuestros canales

Una gran nevada avanza por EEUU, amenazando con dejar sin electricidad a regiones enteras y colapsar el sistema de transporte.

Se estima que 140 millones de personas están bajo alerta desde Nuevo México hasta Nueva Inglaterra debido a nevadas intensas y una peligrosa capa de hielo que podría causar daños similares a los de un huracán.

Ante la gravedad del pronóstico, las autoridades cancelaron más de 8.000 vuelos programados para este fin de semana. Los gobernadores de una docena de estados declararon el estado de emergencia.

Caos en el transporte y advertencias oficiales

El impacto en los aeropuertos es masivo, con miles de vuelos suspendidos. El gobernador de Texas, Greg Abbott, utilizó la red social X para informar sobre los trabajos preventivos en las carreteras y lanzó un mensaje directo a los ciudadanos: “Permanezcan en casa si es posible”.

Esta situación obligó a los viajeros a improvisar, como el caso de Angela Exstrom, quien tras la cancelación de su vuelo comentó: “Si vives en el Medio Oeste y viajas en invierno, estas cosas pueden pasar”.

Riesgo de apagones y frío extremo

Las empresas eléctricas están en alerta máxima, ya que el peso del hielo puede derribar cables y árboles. En el Medio Oeste, el frío es tan intenso que la piel puede congelarse en minutos.

Colin Cross, un trabajador en Dakota del Norte que enfrentó sensaciones de 41 grados bajo cero, describió el impacto del clima extremo: “He estado aquí un tiempo y mi cerebro dejó de funcionar”.

Respuesta federal y suspensión de actividades

El gobierno federal movilizó equipos de rescate y suministros de emergencia. El presidente Donald Trump aseguró en sus redes sociales que la coordinación es total y que “la FEMA está totalmente preparada para responder”.

Mientras tanto, el sector educativo también tomó medidas. En Filadelfia, el superintendente Tony B. Watlington Sr. cerró las escuelas y envió un mensaje optimista a los niños: “También es apropiado tener una o dos peleas de bolas de nieve muy seguras”.

Finalmente, en el ámbito universitario, algunos estudiantes decidieron no evacuar los campus pese a los riesgos. Eden England, estudiante en Georgia, explicó su decisión de quedarse: “Prefiero estar con mis amigos, como luchando juntos si pasa algo”.

Visita nuestras secciones: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube