Explosión en El Bronx deja un muerto y 14 heridos: detalles y guía de emergencia ante fugas de gas

Una fuerte explosión de gas sacudió la tranquilidad del Bronx, Nueva York, Estados Unidos (EEUU), la madrugada de este sábado, dejando un saldo lamentable de una persona fallecida y al menos 14 heridos.

El incidente ocurrió en un complejo de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA), justo en momentos en que la ciudad se prepara para enfrentar condiciones climáticas extremas por una tormenta invernal.

El desarrollo de la emergencia

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) acudió al llamado poco antes de las 12:30 a.m. tras reportes de un fuerte olor a gas en los pisos superiores del edificio.

Mientras los equipos de emergencia llegaban al lugar, la explosión se produjo, desatando un incendio que envolvió los pisos 16 y 17.

Testigos relataron escenas desgarradoras de residentes pidiendo auxilio desde las ventanas mientras las llamas se extendían.

"Vimos a personas asomándose por las ventanas pidiendo ayuda mientras el fuego envolvía los pisos de arriba", indicaron.

El jefe de operaciones del FDNY, John Esposito, confirmó que el estallido causó daños estructurales severos en aproximadamente una docena de apartamentos.

Estado de las víctimas

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima mortal.

Sobre los heridos, el reporte médico indica:

1 persona en estado crítico.

en estado crítico. 5 personas con lesiones serias.

con lesiones serias. 8 personas con heridas leves, incluyendo algunos socorristas.

Investigación en curso

Aunque la causa exacta sigue bajo investigación, los informes preliminares apuntan a una acumulación de gas natural.

Inspectores del Departamento de Edificios (DOB) evalúan la estabilidad de la estructura para determinar si el resto de los inquilinos puede permanecer en el inmueble o si se requiere una evacuación masiva.

¿Qué hacer ante el olor a gas?

En Nueva York, las fugas de gas son una emergencia de alta prioridad.

Si usted detecta un olor similar a "huevos podridos" en su edificio:

Evacue de inmediato: no pierda tiempo buscando pertenencias. Salga del edificio con todos los miembros de su familia.

no pierda tiempo buscando pertenencias. Salga del edificio con todos los miembros de su familia. No use interruptores: no encienda ni apague luces, no use linternas, ni teléfonos dentro del área del olor, ya que una chispa mínima puede causar una explosión.

no encienda ni apague luces, no use linternas, ni teléfonos dentro del área del olor, ya que una chispa mínima puede causar una explosión. Llame al 911 o a Con Edison: una vez que esté en un lugar seguro (afuera), llame al 911 o al 1-800-75-CONED.

Además, los residentes tienen derecho a reportar problemas de gas de manera anónima a través de la aplicación MyNYCHA.

Asistencia para afectados: si ha sido desplazado por este incendio, puede acudir a los refugios de la Cruz Roja Americana o llamar al 311 para asistencia de vivienda de emergencia. Recuerde que estos servicios de emergencia se prestan sin importar el estatus migratorio.

¿Vives en un edificio de NYCHA y has notado problemas con el gas? Comparte esta información con tus vecinos para mantener a la comunidad alerta.

