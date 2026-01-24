El metro de Nueva York endurece las reglas: esto deberás pagar al ingresar sin pagar

Suscríbete a nuestros canales

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) de Nueva York ha tomado una postura más firme contra la evasión de tarifas en 2026, introduciendo un sistema de sanciones escalonadas y nuevas tecnologías para proteger sus ingresos.

Después de enfrentar pérdidas de alrededor de 1.000 millones de dólares en 2024, la agencia ha ajustado las reglas de conducta y las multas para garantizar que todos los usuarios contribuyan al mantenimiento del sistema de transporte más grande de Estados Unidos.

A continuación, te presentamos las consecuencias legales y económicas por no pagar el pasaje de $3.00 dólares (tarifa vigente desde enero de 2026) en Nueva York.

Estructura de multas y sanciones por usar el metro de Nueva York sin pagar en 2026

La MTA ha implementado un nuevo sistema de penalización que se basa en la reincidencia a lo largo de un período de cuatro años.

Según la Oficina de Adjudicación de Tránsito (TAB), las multas se aplican de la siguiente manera:

Primera infracción: Por lo general, los agentes optan por emitir una advertencia formal sin imponer una sanción económica, con la intención de educar al usuario.

Segunda infracción: Se aplica una multa de $100 dólares. Sin embargo, si el infractor paga la multa en su totalidad y a tiempo, la MTA ofrece un crédito de $50 dólares en su cuenta OMNY.

Tercera infracción y posteriores: La multa aumenta a $150 dólares. En situaciones graves o si hay resistencia a la autoridad, los agentes pueden emitir una citación judicial que podría resultar en un registro criminal.

El programa "Fair Fares" como alternativa

Para aquellos residentes de bajos ingresos, el programa Fair Fares NYC brinda un descuento del 50% en las tarifas.

Las autoridades han señalado que, si un usuario recibe una sanción pero se inscribe en este programa después de la notificación, puede ser elegible para una condonación de la multa por única vez.

La tecnología contra la evasión: "aletas de tiburón" y sensores

La MTA no se queda solo en las multas, sino que también se enfoca en la prevención física.

Según informes oficiales de Gothamist y comunicados de la propia MTA, la agencia ha instalado puertas de seguridad con "aletas de tiburón" (paneles de vidrio o metal de 90 cm de altura) en más del 70% de las estaciones.

Estas barreras hacen que sea más complicado para los usuarios saltar o deslizarse por debajo de los torniquetes tradicionales.

Además, el sistema ahora cuenta con un equipo de agentes civiles de control de tarifas que están equipados con dispositivos portátiles.

Estos dispositivos permiten verificar al instante si un usuario ha pagado con su tarjeta OMNY, teléfono o tarjeta de crédito, sin necesidad de que haya un policía presente

Otras sanciones comunes en el metro de Nueva York

El Reglamento de Conducta de la MTA establece otras multas que los pasajeros deben conocer para evitar contratiempos:

Infracción Monto de la Multa Venta no autorizada de pasajes $60 Uso de tarjetas falsificadas o ajenas $75 Vandalismo o Graffiti $75 Bloquear el paso o puertas del tren $100 Beber alcohol o fumar en la estación $50

Las autoridades enfatizan que pagar el pasaje es crucial para financiar el Plan Capital 2025-2029, que tiene como objetivo modernizar las estaciones y mejorar la frecuencia de los trenes.

No pagar no solo implica una multa, sino que también impacta directamente la calidad del servicio para los millones de neoyorquinos que cumplen con la normativa cada día.



