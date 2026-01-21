¿Cómo pagar la renovación de DACA si no tengo dinero? Opciones de crédito y apoyo en Carolina del Norte

Suscríbete a nuestros canales

Mantener el estatus de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es una prioridad para miles de jóvenes, pero el costo económico sigue siendo un gran desafío.

En este momento, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) solo está aceptando solicitudes de renovación, y los precios han fluctuado bastante en los últimos años.

A partir de 2024, las tarifas se establecieron en $555 para renovaciones en línea y $605 para los trámites en papel.

Ante este gasto, varias organizaciones en Carolina del Norte y el país están liderando iniciativas para asegurarse de que el costo no se convierta en un obstáculo para proteger la estabilidad legal de los beneficiarios.

Opciones de financiamiento para pagar DACA en Carolina del Norte

Según la información que recopiló la periodista Emilia Rivadeneira para el portal especializado Enlace Latino NC, hay varias entidades financieras y sociales que facilitan el acceso a fondos a través de préstamos diseñados especialmente para la comunidad inmigrante.

1. Cooperativa de Crédito Comunitaria Latina (LCCU)

Esta institución se destaca por ofrecer el “Préstamo Dreamer”, una herramienta financiera creada para cubrir el costo total de la solicitud.

Para poder acceder a este beneficio, la cooperativa requiere que los interesados sean socios, presenten una identificación oficial con foto, tengan un comprobante de domicilio actual y sean mayores de 18 años.

La Cooperativa de Crédito Comunitaria Latina hace que el proceso sea más ágil, permitiendo que la aprobación se realice el mismo día por un monto de $605, aunque la decisión final depende del historial crediticio del solicitante.

2. Cooperativa de Crédito de Autoayuda (Self-Help Credit Union)

La Cooperativa de Crédito de Autoayuda, conocida como Self-Help Credit Union, es otra fuente que ha sido consultada por Enlace Latino NC.

Esta organización ofrece préstamos de hasta $800, una cantidad que no solo cubre la tarifa de USCIS, sino que también le da a los jóvenes un respiro para otros gastos que puedan surgir. El plazo máximo para pagar es de 12 meses, con una tasa de interés del 15.0%.

Apoyo a través de organizaciones sin fines de lucro en Carolina del Norte

Además de las cooperativas de crédito, hay redes de apoyo a nivel nacional que distribuyen fondos de ayuda directa.

United We Dream

La organización United We Dream tiene un Programa de Renovación de DACA que proporciona recursos y apoyo financiero.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, debido a la alta demanda de solicitudes, el fondo podría cerrarse temporalmente.

Se aconseja a los usuarios que se suscriban a las alertas en su sitio web oficial para estar al tanto de la reapertura de las aplicaciones para asistencia financiera.

Consejos para la renovación del DACA en 2026

Si decides hacer el trámite por tu cuenta, ten en cuenta que la opción en línea es más económica.

Si prefieres presentar la solicitud en persona, necesitarás enviar dos pagos por separado: uno de $85 para el Formulario I-821D y otro de $520 para el Formulario I-765.

Organizaciones como las mencionadas anteriormente trabajan para asegurarse de que los "soñadores" no queden fuera del programa por falta de recursos, fomentando así la resiliencia y la seguridad de la comunidad latina en los Estados Unidos.

