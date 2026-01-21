Walmart inició la activación de nuevo sistema que beneficia a dueños de vehículos eléctricos: conoce los detalles

Suscríbete a nuestros canales

Walmart, la cadena minorista más grande de Estados Unidos (EEUU), está ejecutando un plan estratégico para transformar sus estacionamientos en centros de movilidad sostenible.

Consciente de que el acceso a infraestructura de carga es una de las mayores preocupaciones para quienes poseen un vehículo eléctrico (EV), la compañía ha comenzado la instalación de una red propia de cargadores rápidos en 78 tiendas distribuidas en 19 estados.

Esta iniciativa no solo busca modernizar sus instalaciones, sino resolver un problema crítico: los "desiertos de carga" en zonas suburbanas y rurales donde el acceso a estaciones rápidas es limitado.

Se debe tener claro que Walmart, actualmente, tiene más de 1.300 estaciones operativas en asociación con Electrify America y EVgo, pero esta es la red antigua que están sustituyendo.

Walmart ha declarado que su objetivo es ofrecer "el precio de carga más bajo del mercado".

Tecnología de punta: de 0 a 80% en lo que haces las compras

La gran diferencia de esta nueva red es la potencia y es que se ha dado a conocer que Walmart está instalando cargadores de hasta 400 kW, una de las capacidades más altas del mercado actual.

En términos prácticos, esto significa que un conductor puede sumar suficiente autonomía para recorrer cientos de kilómetros en apenas 20 o 30 minutos.

Las estaciones están diseñadas para ser universales, contando con conectores CCS y NACS, lo que las hace compatibles tanto con modelos de Tesla como con vehículos de Ford, Hyundai, Chevrolet y otras marcas populares.

Cobertura geográfica: ¿Dónde están ubicados?

La expansión prioriza estados con alta densidad de población y rutas interestatales clave. Texas lidera la lista de ubicaciones, seguido de cerca por Florida y Arizona.

Otros estados beneficiados incluyen:

Sur y este: Alabama, Arkansas, Georgia, Pensilvania, Nueva Jersey y Ohio.

Alabama, Arkansas, Georgia, Pensilvania, Nueva Jersey y Ohio. Oeste y centro: Colorado, Utah, Washington y Nebraska.

Por ejemplo, tiendas específicas como la de Colorado Springs (#1896) o Clearwater, Florida (#2081) ya sirven como puntos de referencia donde los usuarios pueden optimizar su tiempo, combinando el mantenimiento de su vehículo con el abastecimiento del hogar.

El plan de Walmart se está ejecutando progresivamente desde 2024.

Pero, no ha sido hasta inicios de 2026, Walmart ya ha habilitado las primeras "tiendas modelo" que sirven como prueba piloto y despliegue inicial de su propia tecnología.

Algunos de los puntos confirmados donde ya se han visto estos nuevos cargadores o están en fase final de activación son:

Texas: el estado con mayor despliegue inicial. Hay estaciones operativas en áreas suburbanas de Dallas-Fort Worth y Houston.

Florida: tiendas en Clearwater y zonas de Orlando (cerca de las rutas turísticas).

Arizona: ubicaciones clave en la zona metropolitana de Phoenix.

Colorado: específicamente en Colorado Springs.

Se han confirmado aperturas recientes en McKinney, Texas (la primera sede oficial fuera de pilotos) y en Mesa, Arizona.

¿Cómo funciona el servicio?

Para facilitar el uso a toda la comunidad, incluyendo a aquellos que prefieren soluciones digitales rápidas, el proceso se gestiona a través de la aplicación de Walmart:

Localización: la app de Walmart muestra las tiendas con cargadores disponibles en tiempo real. Activación: se escanea un código QR en la estación. Monitoreo: el usuario recibe notificaciones en su celular sobre el estado de la carga mientras realiza sus compras.

Por otra parte, la aplicación "reina" para dueños de EVs, PlugShare, permite filtrar por "Walmart" y ver fotos reales de los cargadores.

Si ves cargadores con el logo azul de Walmart (y no de Electrify America), son los nuevos.

Impacto y visión a futuro

A día de hoy, Walmart ya ha superado los 100 puntos de carga (stalls) instalados bajo su propia marca.

Para 2030, Walmart planea tener miles de estos cargadores operativos no solo en sus tiendas principales, sino también en los almacenes Sam’s Club.

Esta movida es estratégica, ya que el 90% de los residentes en EEUU. vive a menos de 10 millas de un Walmart.

Al convertir sus tiendas en "hubs de movilidad", la empresa facilita que familias que no tienen cargadores en casa, una situación común en complejos de apartamentos o viviendas alquiladas, puedan dar el salto a un vehículo eléctrico con confianza.

Además, estos cargadores funcionan bajo un modelo de "pago por uso". Para los inmigrantes, esto es una ventaja ya que no requiere contratos a largo plazo, solo el uso de la app o tarjeta de crédito/débito.

